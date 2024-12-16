Инновации на производстве: Nõo Lihatööstus первой в Эстонии внедрила искусственный интеллект для контроля упаковки

В ноябре успешно завершился совместный проект Nõo Lihatööstus и Института компьютерных наук Тартуского университета, профинансированный Центром искусственного интеллекта и робототехники AIRE. В рамках проекта было испытано решение, позволяющее осуществлять на производственной линии контроль качества с использованием технологии машинного зрения. Результатом работы стала демонстрационная версия, которая в будущем может быть использована и другими промышленными предприятиями.

„Сегодня искусственный интеллект работает на нашей упаковочной линии в тестовом режиме, но с нового года мы планируем его полноценное внедрение“, - рассказал исполнительный директор Nõo Lihatööstus Рагнар Лоова. По его словам, эта технология станет для отрасли важным инструментом, способствующим повышению эффективности производственного процесса и сокращению издержек.

„Задачей демонстрационного проекта было ответить на вопрос, может ли искусственный интеллект повысить эффективность механизмов контроля качества. Для нас этот проект оказался весьма успешным и перспективным“, - отметил Лоова.

Технология машинного зрения с искусственным интеллектом проверяет, соответствуют ли маркировки продуктов установленным требованиям. Она идентифицирует продукт, проверяет дату производства, а также правильность и читаемость этикетки. Для выполнения требований системы управления качеством важно также, чтобы искусственный интеллект регистрировал статистику по этикеткам.

Например, если даты на этикетке плохо читаемы, розничный продавец может быть вынужден вернуть или утилизировать товар. Искусственный интеллект выявляет такие недостатки еще до поступления товаров в розничную торговлю, предотвращая возвраты, сопутствующие затраты и снижая объем пищевых отходов.

„Человек не способен в течение длительного времени проверять более 80 упаковок в минуту. Искусственный интеллект делает это намного эффективнее, освобождая сотрудников для выполнения более сложных задач“, - подчеркнул Лоова.