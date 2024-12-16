Попирание права собственности? Isamaa обратилась к президенту Эстонии по поводу внесения поправок в Закон о дорожном движении

Хотя рассматриваемый законопроект озаглавлен „Законопроект о внесении изменений в Закон об отходах и в другие соответствующие законы“, по мнению Isamaa, внести поправки в Закон о дорожном движении в следующей редакции проблематично:

„(11) В случае выявления транспортного средства, исключенного из регистра, собственник транспортного средства или собственник недвижимого имущества, на котором находится транспортное средство, может передать транспортное средство лицу, занимающемуся обращением с отходами, отвечающему требованиям § 263 (1) Закона об отходах за утилизацию без согласия зарегистрированного владельца“.

По мнению Isamaa, это серьезное нарушение основного права собственности.

„Также проконсультировавшись с экспертами, мы пришли к выводу, что принятая поправка к закону противоречит Конституции Эстонской Республики, особенно ее статье 32, которая предусматривает, что собственность каждого неприкосновенна и одинаково защищена, и может передаваться без согласия владельца только в случаях и порядке, предусмотренных законом, в общих интересах и за компенсацию“, - пишет в обращении к президенту республики председатель фракции Isamaa в Рийгикогу Хелир-Валдор Сеэдер.

Поскольку сейчас правительственная коалиция хочет прописать в законе ситуацию, когда собственник недвижимости получает право распоряжаться чужой собственностью, никак не компенсируя это, фракция Isamaa призывает президента не провозглашать закон.

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