Новости Эстонии
16.12.2024, 21:33

ЭКСПЕРИМЕНТ В СЕЗОН БОЛЕЗНЕЙ | Является ли тележка или корзина в магазине рассадником вирусов и бактерий?

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ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Вероятно, этой тележкой или корзиной пользовались сотни людей, — нервно думает человек, страдающий от тревожности. Maaleht взял белые дезинфицирующие салфетки и поспешил разведать обстановку.

„Это просто невероятно грязные корзины и тележки. Разве их вообще не моют? А эта кнопка для взвешивания — банановая кнопка, номер один, просто ужасная, тёмно-коричневая. Как я могу на неё нажать?“ — возмущался один из читателей Maaleht по поводу проблем с чистотой в магазинах. „Мне надо ходить в резиновых перчатках с дезинфицирующей салфеткой в руках? Только что был коронавирус, и похоже, ничему не научились. Норовирус можно подцепить даже от мандаринов, не говоря уже о тележках...“

Мы решили проверить в более многолюдных магазинах, действительно ли всё так плохо. Проверка чистоты Maaleht началась в пятницу вечером в Viimsi Selver. Белая салфетка прошлась по ручке корзины и её внутренней части. Совсем чисто, конечно, не было, салфетка немного загрязнилась.

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