ЭКСПЕРИМЕНТ В СЕЗОН БОЛЕЗНЕЙ | Является ли тележка или корзина в магазине рассадником вирусов и бактерий?

„Это просто невероятно грязные корзины и тележки. Разве их вообще не моют? А эта кнопка для взвешивания — банановая кнопка, номер один, просто ужасная, тёмно-коричневая. Как я могу на неё нажать?“ — возмущался один из читателей Maaleht по поводу проблем с чистотой в магазинах. „Мне надо ходить в резиновых перчатках с дезинфицирующей салфеткой в руках? Только что был коронавирус, и похоже, ничему не научились. Норовирус можно подцепить даже от мандаринов, не говоря уже о тележках...“