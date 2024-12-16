ФОТО | Идете в Старый город - берите с собой документы! Вход на Тоомпеа закрыт для многих в связи с саммитом
Для обеспечения безопасности сегодня и завтра в центре Таллинна будут введены дополнительные ограничения движения транспорта и запретная зона для полетов во время встречи глав государств Объединенного экспедиционного корпуса.
Представитель Департамента полиции погранохраны Андрис Вилтсин объяснил, что полиция будет работать в полную силу, чтобы обеспечить безопасность гостей и жителей города. „Ограничения движения коснутся в основном Тартуского шоссе в центре города, территории вокруг площади Вабадузе и Рявала пуйестеэ, и Тоомпеа в Старом городе. Сегодня вечером и во вторник утром, пока иностранные гости будут направляться на различные встречи, полицейские могут временно останавливать движение других транспортных средств. Мы постараемся делать это как можно меньше, но все же просим водителей учитывать, что движение может занять больше обычного“, - сказал Вилтсин.
Следует также учитывать, что на Тоомпеа будет действовать запрет на парковку. Сегодня с 15 часов и до 15 часов 17 декабря не разрешено парковаться на улицах Пийскопи, Кохту, Тоом-Кооли и Тоом-Рюйтли, на площади Кирику и Лоссиплатс.
„Доступ пешеходов на Тоомпеа также ограничен, местные жители и люди, работающие там, смогут пройти, но для туристов и экскурсантов на время проведения встречи район останется закрытым. Местные жители смогут проехать на автомобиле, но мы просим их соблюдать запрет на парковку, а тех, кто привык оставлять свои машины на перечисленных улицах, просим на это время найти другое место для парковки“, - сказал Вилтсин.
Фотографии Delfi сделаны примерно за час до того, как на Тоомпеа вступили в силу ограничения.
В эти дни в Таллинне и его окрестностях будет также действовать запрет на полеты EER730 как для пилотируемых, так и для беспилотных летательных аппаратов. Это означает, что полеты беспилотников, а также визуальные и/или учебные полеты запрещены.
В обеспечении безопасности визита задействовано около 500 сотрудников полиции и партнеров. „При необходимости сотрудники полиции разъяснят дополнительные ограничения, и мы просим вас о сотрудничестве. При посещении Старого города обязательно возьмите с собой документы, удостоверяющие личность, и имейте в виду, что полиция может попросить их предъявить для установления вашей личности. Наши усилия направлены на обеспечение беспрепятственного движения транспорта и общественного порядка“, - заключил Вилтсин.
Премьер-министр Кристен Михал принимает в этот раз президентов Литвы и Финляндии, премьер-министров Великобритании, Дании, Латвии, Нидерландов, Норвегии и Швеции, а также министра иностранных дел Исландии.
Ключевыми темами саммита JEF станут увеличение расходов на оборону, безопасность в Балтийском море и поддержка Украины.
JEF – это формат оборонного сотрудничества под руководством Великобритании, в который, помимо Эстонии, входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Финляндия и Швеция. Идея JEF заключается в том, чтобы первыми отреагировать до объявления 5-й статьи НАТО. Это сообщество стран-единомышленников, готовых быстро и гибко участвовать в различных операциях – от гуманитарных кризисов до обычных военных действий. Меры реагирования на кризисы, разработанные в рамках JEF, будут дополнять деятельность НАТО.