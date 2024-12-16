ФОТО | Идете в Старый город - берите с собой документы! Вход на Тоомпеа закрыт для многих в связи с саммитом

Представитель Департамента полиции погранохраны Андрис Вилтсин объяснил, что полиция будет работать в полную силу, чтобы обеспечить безопасность гостей и жителей города. „Ограничения движения коснутся в основном Тартуского шоссе в центре города, территории вокруг площади Вабадузе и Рявала пуйестеэ, и Тоомпеа в Старом городе. Сегодня вечером и во вторник утром, пока иностранные гости будут направляться на различные встречи, полицейские могут временно останавливать движение других транспортных средств. Мы постараемся делать это как можно меньше, но все же просим водителей учитывать, что движение может занять больше обычного“, - сказал Вилтсин.

Следует также учитывать, что на Тоомпеа будет действовать запрет на парковку. Сегодня с 15 часов и до 15 часов 17 декабря не разрешено парковаться на улицах Пийскопи, Кохту, Тоом-Кооли и Тоом-Рюйтли, на площади Кирику и Лоссиплатс.

„Доступ пешеходов на Тоомпеа также ограничен, местные жители и люди, работающие там, смогут пройти, но для туристов и экскурсантов на время проведения встречи район останется закрытым. Местные жители смогут проехать на автомобиле, но мы просим их соблюдать запрет на парковку, а тех, кто привык оставлять свои машины на перечисленных улицах, просим на это время найти другое место для парковки“, - сказал Вилтсин.

Фотографии Delfi сделаны примерно за час до того, как на Тоомпеа вступили в силу ограничения.

В эти дни в Таллинне и его окрестностях будет также действовать запрет на полеты EER730 как для пилотируемых, так и для беспилотных летательных аппаратов. Это означает, что полеты беспилотников, а также визуальные и/или учебные полеты запрещены.