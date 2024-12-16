ФОТО | Грузовик вылетел с дороги и перевернулся

По предварительным данным, водитель грузовика потерял контроль над машиной из-за гололёда. Грузовик съехал с дороги и перевернулся. Груз — множество досок — рассыпался в кювете.

Это был лесной участок дороги, и во время происшествия дорога была скользкой.

Водитель в аварии не пострадал.

Предупреждения

Для всей Эстонии дано предупреждение о сильном ветре, для Западной Эстонии и на островов вынесено предупреждение второй степени. Опасность обледенения.

В следующие дни

На протяжении недели продолжатся осадки в виде снега и мокрого снега. Ночи будут становиться все холоднее, в ночь на среду температура опустится до -8 градусов. Однако в четверг днем ожидается до +8 градусов.

Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.

Как обеспечить безопасность за рулем?

Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.

Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.

Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.

Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.

Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.

Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения. ***

В воскресенье полиция зарегистрировала 3 дорожно-транспортных происшествия. От вождения были отстранены двадцать пять водителей с признаками алкогольного или наркотического опьянения.

15.12 в 7:18 произошло ДТП на Ярвевана теэ в Таллинне, где 39-летняя женщина на автомобиле Volvo S60 врезалась в столб. Водитель была доставлена в больницу.