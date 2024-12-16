ФОТО | Грузовик вылетел с дороги и перевернулся
В понедельник около 13:31 произошло дорожно-транспортное происшествие на 89-м километре шоссе Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме, в волости Пыхья-Сакалa в Вильяндимаа, когда из-за гололёда грузовик Scania съехал с дороги и перевернулся.
По предварительным данным, водитель грузовика потерял контроль над машиной из-за гололёда. Грузовик съехал с дороги и перевернулся. Груз — множество досок — рассыпался в кювете.
Это был лесной участок дороги, и во время происшествия дорога была скользкой.
Водитель в аварии не пострадал.
Предупреждения
Для всей Эстонии дано предупреждение о сильном ветре, для Западной Эстонии и на островов вынесено предупреждение второй степени. Опасность обледенения.
В следующие дни
На протяжении недели продолжатся осадки в виде снега и мокрого снега. Ночи будут становиться все холоднее, в ночь на среду температура опустится до -8 градусов. Однако в четверг днем ожидается до +8 градусов.
Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.
Как обеспечить безопасность за рулем?
Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.
Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.
Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.
Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.
Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.
Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения.
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В воскресенье полиция зарегистрировала 3 дорожно-транспортных происшествия. От вождения были отстранены двадцать пять водителей с признаками алкогольного или наркотического опьянения.
15.12 в 7:18 произошло ДТП на Ярвевана теэ в Таллинне, где 39-летняя женщина на автомобиле Volvo S60 врезалась в столб. Водитель была доставлена в больницу.
В 17:33 поступило сообщение о ДТП на шестом километре дороге Кейла-Хаапсалу, в деревне Кулна волости Ляэне-Харью, где по до сих пор не установленной причине произошло лобовое столкновение Volkswagen Golf, которым управлял 43-летний мужчина, и Volvo XC90, которым управляла 38-летняя женщина. Водитель Volkswagen погиб на месте происшествия. 67-летнюю пассажирку Volvo доставили в больницу.