ФОТО | Военный транспорт из-за погодных условий оказался в кювете

Полиция была не в курсе происшествия.

В Министерстве обороны сообщили, что подразделение вернулось с учений утром. Из-за плохих погодных условий упомянутый транспорт вылетел с дороги.

Пострадавших нет.

Дорожные условия по-прежнему сложные. „Днём в понедельник облачная погода, преимущественно снег и слякоть, метель. Во второй половине дня осадки с запада уменьшатся, ветер утихнет, температура воздуха опустится до -4 градусов. Вода и слякоть на дорогах подмерзает, опасность гололёда на дорогах очень велика“, — предупредил транспортный департамент.

15 декабря завершились международные военные учения „Молния“, которые проходили со 2 по 15 декабря. Эти учения подразумевали прибытие кораблей союзников, проведение активных воздушных операций,а также расширение присутствия союзников на северо-востоке Эстонии. Особое внимание уделялось интеграции в союзническую боевую группу в Эстонии для отражения угроз с воздуха, суши и моря.

„Учения „Молния“ были одними из многих учений, организованных дивизией, в ходе которых совместно с союзниками мы отработали элементы нашего военного плана, — сказал командир эстонской дивизии и ответственный за учения генерал-майор Индрек Сирель. — Учения дали понять, что мы готовы защищать нашу страну вместе с нашими союзниками“.

Учениями руководила эстонская дивизия. К маневрам привлекались сухопутные, военно-воздушные и морские подразделения Сил обороны и Кайтселийт, а также принимали участие военнослужащие Латвии, США, Франции и Великобритании.

В первую неделю учений основные действия проходили на севере и северо-востоке Эстонии, а также Финском заливе. В рамках учений отрабатывались быстрая переброска войск НАТО, их интеграция в союзническую боевую группу в Эстонии, а также совместное отражение угроз с воздуха, суши и моря. На второй неделе на военном полигоне Сиргала проходили стрельбы с участием подразделений Франции, Великобритании и Латвии.

Двухнедельные учения „Молния“ прошли в промежутке 2-15 декабря в северной и северо-восточной частях Эстонии. Целью международных учений была отработка механизмов переброски дополнительных союзнических сил и их интеграция в боевую группу НАТО и эстонские подразделения. К маневрам были привлечены сухопутные, военно-воздушные и морские подразделения Сил обороны и Кайтселийт. В учениях принимали участие около 2000 военнослужащих Эстонии, Латвии, США, Франции и Великобритании.