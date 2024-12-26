ТОП-5 эстонских компаний, которые обанкротились в этом году

Продолжающийся в стране экономический кризис неизбежно приводит к таким последствиям, как закрытие бизнесов. Только за первые шесть месяцев текущего года в Эстонии обанкротилось 85 предприятий, свидетельствуют данные Департамента статистики — это почти на 12% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Какие компании не выдержали такую проверку на прочность и вынуждены были прекратить деятельность?