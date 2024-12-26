Новости Эстонии
26.12.2024, 19:00

ТОП-5 эстонских компаний, которые обанкротились в этом году

 
Анна Тамм
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
ФОТО: Ester Vaitmaa | Ekspress Meedia

Продолжающийся в стране экономический кризис неизбежно приводит к таким последствиям, как закрытие бизнесов. Только за первые шесть месяцев текущего года в Эстонии обанкротилось 85 предприятий, свидетельствуют данные Департамента статистики — это почти на 12% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Какие компании не выдержали такую проверку на прочность и вынуждены были прекратить деятельность?

Nordica

20 ноября Деловые ведомости сообщили, что компания Nordica прекращает деятельность и подает заявления о банкротстве. Ранее инвестор Ларс Тюсен уведомил Nordic Aviation Group о своем намерении не продолжать процесс приватизации компании. Вследствие этого, оценив экономическую ситуацию, руководство авиакомпании решило прекратить деятельность и подать заявления о банкротстве Nordic Aviation Group AS и Regional Jet OÜ (Xfly).

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии