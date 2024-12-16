Выяснились новые детали нападения в таллиннском автобусе: первый удар был нанесен пассажиром, который сделал замечание молодежи

Руководитель производственной группы по делам о проступках Ляэне-Харьюского отделения полиции Трийн Шкубель рассказала Delfi, что на имеющейся в распоряжении полиции записи с камеры видеонаблюдения видно, как в автобусе 50-летний мужчина подходит к группе молодых людей, которые распивали спиртные напитки.

„Он о чем-то с ними разговаривает, а затем ударяет одного из них. Затем следует перепалка, в ходе которой молодые люди пытаются разнять участников. Затем мужчина покидает группу и идет к передней части автобуса“, - добавила она.