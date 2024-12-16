Новости Эстонии
16.12.2024, 17:23

Выяснились новые детали нападения в таллиннском автобусе: первый удар был нанесен пассажиром, который сделал замечание молодежи

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Общественный транспорт Таллинна. Фото иллюстративное.
Общественный транспорт Таллинна. Фото иллюстративное.
ФОТО: Merilin Ulm | Õhtuleht

В субботу вечером в городском автобусе мужчина средних лет призвал к порядку подвыпивших молодых людей, разговаривавших на русском языке. По всей видимости, он и спровоцировал дальнейшую драку.

Руководитель производственной группы по делам о проступках Ляэне-Харьюского отделения полиции Трийн Шкубель рассказала Delfi, что на имеющейся в распоряжении полиции записи с камеры видеонаблюдения видно, как в автобусе 50-летний мужчина подходит к группе молодых людей, которые распивали спиртные напитки.

„Он о чем-то с ними разговаривает, а затем ударяет одного из них. Затем следует перепалка, в ходе которой молодые люди пытаются разнять участников. Затем мужчина покидает группу и идет к передней части автобуса“, - добавила она.

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