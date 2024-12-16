16.12.2024, 17:23
Выяснились новые детали нападения в таллиннском автобусе: первый удар был нанесен пассажиром, который сделал замечание молодежи(29)
ФОТО: | Õhtuleht
В субботу вечером в городском автобусе мужчина средних лет призвал к порядку подвыпивших молодых людей, разговаривавших на русском языке. По всей видимости, он и спровоцировал дальнейшую драку.
Руководитель производственной группы по делам о проступках Ляэне-Харьюского отделения полиции Трийн Шкубель рассказала Delfi, что на имеющейся в распоряжении полиции записи с камеры видеонаблюдения видно, как в автобусе 50-летний мужчина подходит к группе молодых людей, которые распивали спиртные напитки.
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