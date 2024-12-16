Есть надежда? Министр намекнула на снижение налога с оборота на продукты питания в Эстонии

Министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман в эфире передачи радио Äripäev намекнула на возможность изменения НСО на продукты питания. „Налоги – это сфера ответственности Министерства финансов, но сельское хозяйство, производство продуктов питания и их устойчивость – это наша тема“, – сказала она, добавив, что вопрос снижения НСО и опыт других стран обсуждался также с торговыми сетями.

Министр отметила, что цель – опубликовать результаты анализа следующей весной и затем начать дебаты для формирования государственного бюджета на следующий год. Хартман подчеркнула, что Эстония – одна из немногих стран, где к продуктам питания не применяются льготы или пониженная ставка НСО. „Не думаю, что другие страны пошли на это просто так, без результата“, – добавила она.

Как ранее писал Delfi, Эстония — одна из пяти стран Евросоюза, которая до сих пор не установила пониженную ставку НСО на продукты питания.

Кроме того, коалиционный договор нового правительства предусматривает введение временного налога на безопасность, составляющей частью налога на безопасность является налог с оборота, который с 1 июля 2025 года повысится с нынешних 22 до 24 процентов.

К примеру, если этим летом стоимость еженедельной потребительской корзины семьи, делающей покупки в магазине сети Selver, составляет 70,03 евро, на налог с оборота приходится 15,40 евро. С июля следующего года НСО составит 16,80 евро, или на 1,40 евро больше. Поскольку в начале этого года, когда НСО вырос с 20% до 22%, стало понятно, что розничные сети не будут включать повышение НСО в свою прибыль, ожидается, что стоимость потребительской корзины будет расти.

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