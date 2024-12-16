16.12.2024, 14:08
ФОТО | Первозивший девять тонн топливного масла грузовик съехал в кювет и упал набок
ФОТО: | Delfi Meedia
В понедельник в 12:30 на 48-м километре дороги Тарту-Вильянди-Килинги-Нымме в волости Вильянди произошло дорожно-транспортное происшествие: грузовик Volvo съехал с дороги в кювет и упал набок. Грузовик перевозил 9 тонн топливного масла.
Грузовик перевозил 9 тонн топливного масла.
По предварительным данным, мужчина, управлявший грузовиком, потерял контроль над транспортным д из-за неожиданно скользких дородных условий. В результате грузовик съехал с дороги в кювет.
Водитель смог выбраться из машины и не пострадал. Топливо из грузовика не вытекло.