„Рождественский благовест“ Радио 4 собирает деньги для детей с редкими заболеваниями

В Европе заболевание считается редким, если оно встречается в 1:2000 случаев или еще реже. Причем некоторые из недугов настолько редкие, что проявляются у одного ребенка на миллион. Почти все генетические заболевания являются редкими, однако не все редкие заболевания являются генетическими. К счастью, многим детям можно помочь, поскольку существует эффективное лечение ряда редких болезней. При этом стоимость медицинских препаратов остается очень высокой и не компенсируется Кассой здоровья.

Цель „Рождественского благовеста“ Радио 4 – помочь детям, страдающим этими крайне редкими заболеваниями. Адресат – Детский фонд Клиники Тартуского университета. Собранные средства пойдут на покупку лекарств, которые не компенсирует Касса здоровья.

Слушайте „Рождественский благовест“ на волнах Радио 4 с 24 декабря по 7 января. Передача выходит в эфир ежедневно в 16:05.

Передачи благотворительной акции строятся по принципу концерта с поздравлениями. Каждый звонок на платный автоответчик и есть взнос радиослушателей в копилку акции. Оставив на автоответчике свое сообщение, участник „Рождественского благовеста“ может через Радио 4 поздравить родственников, передать привет друзьям и коллегам.

Телефоны для пожертвований работают круглосуточно с 16 декабря по 7 января:

• 900 70 23 – 5 евро

• 900 70 24 – 15 евро

Помочь можно и переводом пожертвований через банк, перечислив любую сумму напрямую на счет Детского фонда Клиники Тартуского университета.

Банковские реквизиты:

• Получатель: SA TÜK Lastefond

• Счет в банке SEB: EE371010220088300013

• В пояснении отметить: Raadio 4

Свои послания с копией банковского платежного поручения можно отправить по адресу: Таллинн, 10147, Гонсиори 21, Радио 4 или по электронной почте: r4@err.ee.