„Рождественский благовест“ Радио 4 собирает деньги для детей с редкими заболеваниями
Ахондроплазия, миопатия, синдром Отахара, синдром Жубера, буллезный эпидермолиз, – вот лишь короткий список заболеваний, которые, к сожалению, встречаются и в Эстонии. Свою 31-ю благотворительную акцию „Рождественский благовест“ Радио 4 посвящает детям с редкими заболеваниями.
В Европе заболевание считается редким, если оно встречается в 1:2000 случаев или еще реже. Причем некоторые из недугов настолько редкие, что проявляются у одного ребенка на миллион. Почти все генетические заболевания являются редкими, однако не все редкие заболевания являются генетическими. К счастью, многим детям можно помочь, поскольку существует эффективное лечение ряда редких болезней. При этом стоимость медицинских препаратов остается очень высокой и не компенсируется Кассой здоровья.
Цель „Рождественского благовеста“ Радио 4 – помочь детям, страдающим этими крайне редкими заболеваниями. Адресат – Детский фонд Клиники Тартуского университета. Собранные средства пойдут на покупку лекарств, которые не компенсирует Касса здоровья.
Слушайте „Рождественский благовест“ на волнах Радио 4 с 24 декабря по 7 января. Передача выходит в эфир ежедневно в 16:05.
Передачи благотворительной акции строятся по принципу концерта с поздравлениями. Каждый звонок на платный автоответчик и есть взнос радиослушателей в копилку акции. Оставив на автоответчике свое сообщение, участник „Рождественского благовеста“ может через Радио 4 поздравить родственников, передать привет друзьям и коллегам.
Телефоны для пожертвований работают круглосуточно с 16 декабря по 7 января:
• 900 70 23 – 5 евро
• 900 70 24 – 15 евро
Помочь можно и переводом пожертвований через банк, перечислив любую сумму напрямую на счет Детского фонда Клиники Тартуского университета.
Банковские реквизиты:
• Получатель: SA TÜK Lastefond
• Счет в банке SEB: EE371010220088300013
• В пояснении отметить: Raadio 4
Свои послания с копией банковского платежного поручения можно отправить по адресу: Таллинн, 10147, Гонсиори 21, Радио 4 или по электронной почте: r4@err.ee.
Начало благотворительной акции Радио 4 „Рождественский благовест“ было положено в декабре 1993 года. С тех пор неравнодушные участники акции помогли сотням детей из разных уголков Эстонии, а общая сумма пожертвований уже превысила 350 тысяч евро. Поможем детям вырасти здоровыми!