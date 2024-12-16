Новый план властей Таллинна: ликвидировать в Старом городе тротуары с бордюрами

„При модернизации улиц Старого города мы исходим из потребностей, где приоритетом является улучшение пешеходной мобильности, поскольку пешеходы составляют большинство его пользователей. При проектировании улиц учитываются элементы инклюзивного дизайна*, такие как безбордюрные тротуары, которые обеспечивают легкий доступ и создают безопасную среду“, - говорят власти Таллинна

Первой будет обновлена улица Уус, поскольку она в любом случае нуждается в реконструкции.

По словам представителей столицы, планируется, с одной стороны, привести тротуар на этой улице к единому уровню с мостовой, а с другой - создать зону, удобную для велосипедистов.

„Мы хотим превратить улицу в свободное от бордюров общее пространство, дружелюбное ко всем группам пользователей и отвечающее всем целям инклюзивного дизайна“, - город продолжает использовать термин „инклюзивный дизайн“ в своих заявлениях.

Вдоль мощеных улиц старого города тротуары, как правило, очень узкие, неровные и запущенного качества, покрытые плиткой еще с советского времени.

Что изменится на улице Уус:

Обновление поверхности дороги: ликвидация бордюров и выравнивание поверхности.

Зона пешеходного движения: создание тротуара, подходящего для велосипедистов, шириной около 1-1,2 м.

Мобильность для всех: проезжая часть будет иметь ширину 3 м, а по обеим сторонам будет уложена гранитная тротуарная плитка шириной 1,5 м.

Управление ливневыми водами: вода будет отводиться от зданий с помощью специальных желобов из булыжников и каменных стоков.

*Инклюзивный дизайн (в отличие от универсального) должен быть таким, когда изначально придумывается дизайн, а затем начинается поиск рынка под него. Этот тип дизайна не означает, что один продукт должен удовлетворять потребности всех пользователей. Скорее, основное внимание уделяется разработке ряда продуктов для удовлетворения различных ожиданий. Это гарантирует, что у каждого продукта есть определенная целевая группа, чьи потребности он удовлетворяет, пишет Министерство социальных дел.

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