В Финляндии гражданин Эстонии приговорен к девяти годам и пяти месяцам за убийство соотечественника

Прокуратура потребовала приговорить эстонца к 11 годам лишения свободы, сообщает Yle.

В июле в результате перестрелки в районе Хаукилахти города Эспоо погиб мужчина, которому было около 30 лет. Осужденный был того же возраста.

После стрельбы пострадавший был доставлен в больницу, но там скончался. Стрельба произошла в частном доме.

Ранее Yle сообщал, что и осужденный, и жертва были родом из Эстонии.

Тяхевяли отрицал факт убийства, но признал причинение смерти. Он утверждал, что пистолет выстрелил случайно.

Согласно обвинению, Тяхевяли выстрелил в голову жертвы из оружия, похожего на пистолет, с расстояния около двух метров.

В это время в квартире находился третий мужчина, которому стрелок также угрожал. Кроме того, согласно обвинению, Тяхевели также угрожал пистолетом мужчине в машине и обещал застрелить его, если тот скажет что-нибудь еще.

Осужденный признал себя виновным в преступлениях, связанных с угрозами и огнестрельным оружием.