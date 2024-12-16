Все дорожает: жители Эстонии ищут способы экономии активнее, чем наши южные соседи

„Хотя основной период резкого роста цен уже позади, стоимость жизни в Эстонии все еще высокая, и цены на товары продолжают расти. Согласно данным Департамента статистики, по сравнению с ноябрем прошлого года товары подорожали на 2,5%, а услуги – на 5,6%“, – отметил руководитель розничного банкинга Citadele в странах Балтии Эдвард Ребане.

Citadele опросил жителей стран Балтии, чтобы узнать, как именно они сокращают свои ежемесячные расходы. Результаты показали, что больше всего экономить стараются именно жители Эстонии: 79% здешних респондентов отметили, что в первую очередь они пристальнее следят за скидками.

На следующем месте среди способов экономии оказалась попытка покупать только основные продукты питания и меньше тратить на перекусы и сладости – об этом заявили 51% опрошенных. Также 45% жителей Эстонии отметили, что стали чаще готовить дома и реже заказывать еду из ресторанов или питаться вне дома, 41% перешел на более дешевые альтернативы привычных товаров, а 11% признались, что стали покупать меньше свежих продуктов.

„Важно подчеркнуть, что ранее Citadele уже проводил подобный опрос, и, сравнив результаты, можно сделать вывод, что многие жители Эстонии ранее уже начинали сокращать свои расходы, но теперь вынуждены экономить еще больше, – отметил Ребане. – Например, год назад, когда высокие расходы только начинали давить на кошельки людей, основной мерой экономии было сокращение расходов на питание вне дома. Сейчас, вероятно, многие это уже сделали, и теперь приходится искать новые способы – например, отказываться от определенных продуктов в своем продовольственном наборе“.

Сравнивая результаты опроса в Эстонии, Латвии и Литве, становится ясно, что хотя приоритеты в поиске способов экономии в целом схожи, именно среди эстонцев больше тех, кто ощущает необходимость сокращать свои ежемесячные расходы. Например, за скидками следят 79% жителей Эстонии, в то время как среди литовцев этот показатель составляет 65%, а среди латвийцев – 67%.