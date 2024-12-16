В Нарве из-за утечки угарного газа ребенку стало плохо в ванной

13 декабря в 20:26 в Центр тревоги поступил звонок о том, что ребенок в ванной комнате на улице П. Кереса в Нарве почувствовал себя плохо и на мгновение потерял сознание. Мать открыла окна и двери в квартире для проветривания и позвала на помощь. Спасатели измерили концентрацию газа в ванной комнате как 140 ppm CO.

Ребенок был доставлен в больницу, квартира и лестничная клетка были проветрены, а газовый клапан на газовом бойлере перекрыт. Использование газового бойлера было запрещено до его проверки. В ванной комнате квартиры также не было обязательного детектора угарного газа, который мог бы предупредить о риске. В других квартирах на лестничной клетке риска не было.