В Таллинне женщина с младенцем застряла в лифте

14 декабря в 20:23 женщина с ребенком застряла в лифте в доме на улице Вялья в столичном районе Кристийне. Поскольку служба ремонта лифта долго не приезжала, спасатели отправились на место происшествия.

Сначала двери лифта немного приоткрыли, чтобы избежать нехватки воздуха. Через некоторое время матери и ее ребенку помогли выбраться из лифта, и с ними все было в порядке.