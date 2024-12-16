16.12.2024, 11:05
В Таллинне женщина с младенцем застряла в лифте
ФОТО: | Delfi Meedia
В субботу вечером в Центр тревоги поступило сообщение, что в одном из районов Таллинна женщина с ребенком застряла в лифте.
14 декабря в 20:23 женщина с ребенком застряла в лифте в доме на улице Вялья в столичном районе Кристийне. Поскольку служба ремонта лифта долго не приезжала, спасатели отправились на место происшествия.
Сначала двери лифта немного приоткрыли, чтобы избежать нехватки воздуха. Через некоторое время матери и ее ребенку помогли выбраться из лифта, и с ними все было в порядке.