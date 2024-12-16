ФОТО читателя Delfi | В Таллинне автобус потерял управление: водитель госпитализирована
Сегодня в 7:35 в районе Хааберсти на парковке в Вяйке-Ыйсмяе произошло ДТП между двумя легковыми автомобилями и автобусом. Этой новостью с RusDelfi поделился читатель.
По предварительным данным Департамента полиции и погранохраны, у водителя автобуса, 54-летней женщины, случилось резкое ухудшение здоровья, из-за чего она потеряля управление и выехала с дороги. Скорая помощь доставила 54-летнюю женщину в больницу. Точные обстоятельства происшествия уточняются.
В воскресенье полиция зарегистрировала 3 дорожно-транспортных происшествия. От вождения были отстранены двадцать пять водителей с признаками алкогольного или наркотического опьянения.
Вчера в 7:18 произошло ДТП на Ярвевана теэ в Таллинне, где 39-летняя женщина на автомобиле Volvo S60 врезалась в столб. Водитель была доставлена в больницу.
В 17:33 поступило сообщение о ДТП на шестом километре дороге Кейла-Хаапсалу, в деревне Кулна волости Ляэне-Харью, где по до сих пор не установленной причине произошло лобовое столкновение Volkswagen Golf, которым управлял 43-летний мужчина, и Volvo XC90, которым управляла 38-летняя женщина. Водитель Volkswagen погиб на месте происшествия. 67-летнюю пассажирку Volvo доставили в больницу.
В 19:59 произошло ДТП на перекрестке улик Аллика и Татари в Таллинне, где 33-летний мужчина на Mazda 6 поворачивал налево и наехал на 17-летнего молодого человека на велосипеде. Велосипедиста доставили в больницу.