Эстонская защитница окружающей среды: литр бензина должен стоить 12 евро

„Мы фактически субсидируем эту черную и загрязняющую окружающую среду экономику. Причина, по которой „зеленые“ вещи стоят дорого, заключается именно в том, что в цену товаров и услуг, которые мы имеем в настоящее время, не включен их экологический ущерб. Именно поэтому мы сейчас потребляем природные ресурсы совершенно неустойчивым образом“, - говорит Майа-Лийза Антон.