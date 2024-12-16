Экономика
16.12.2024, 11:50

Эстонская защитница окружающей среды: литр бензина должен стоить 12 евро

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Тогда бы мы ездили гораздо меньше на автомобилях
Защитница окружающей среды Майа-Лийза Антон по возможности совершает все длительные поездки на поезде.
Защитница окружающей среды Майа-Лийза Антон по возможности совершает все длительные поездки на поезде.
ФОТО: Erakogu

Защитница окружающей среды Майа-Лийза Антон, работающая в Палате объединений окружающей среды Эстонии, выступает против экономической модели, которая поощряет нас потреблять, а иногда даже заставляет. „Невозможно приспособиться к вымиранию“, - предупреждает она.

„Мы фактически субсидируем эту черную и загрязняющую окружающую среду экономику. Причина, по которой „зеленые“ вещи стоят дорого, заключается именно в том, что в цену товаров и услуг, которые мы имеем в настоящее время, не включен их экологический ущерб. Именно поэтому мы сейчас потребляем природные ресурсы совершенно неустойчивым образом“, - говорит Майа-Лийза Антон.

В некоторых странах доплачивают непосредственно за бензин. Но у нас все наоборот, топливо облагается высокими налогами?

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