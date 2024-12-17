Домашнее насилие в Эстонии усиливается в праздники: не бойтесь звать на помощь!

Насилие в близких отношениях по сей день актуальная в обществе проблема, говорит руководитель следственной группы. „Полиция получает до 30 сообщений о семейном насилии за сутки, а в праздничные дни это число значительно увеличивается. При этом мы знаем, что не все случаи доходят до полиции“, — уверяет руководитель следственной группы.

Сами пострадавшие сообщают в полицию о случившемся чуть более, чем в половине зафиксированных случаев. Это значит, что внушительное число жертв насилия самостоятельно не обращаются за помощью. В подобных ситуациях на помощь могут прийти члены семьи, родственники, друзья, соседи, коллеги и просто неравнодушные люди, ставшие свидетелями факта насильственных действий. „Насилие в семье — это не частное дело внутри семьи. Это наша общая ответственность: замечать проявления насилия, говорить об этом и обращаться за помощью, — говорит Оксана Никифорова. — Цифры показывают, что все больше близких, в том числе и соседи, сообщают о насилии в семье, что по нашим меркам очень хорошая тенденция“.

· Около 40% случаев домашнего насилия связаны с несовершеннолетними (являются свидетелями, присутствуют в момент проявления насилия в том же помещении или являются пострадавшей стороной) · Более 50% агрессоров находятся в состоянии алкогольного опьянения · Большинство участников конфликтов с применением насилия – это супруги и сожители (56%) · Жертвами домашнего насилия чаще становятся женщины (76%)

В полиции прокомментировали, что около 300 детей ежегодно звонят по экстренному номеру, чтобы вызвать помощь для пострадавшего родителя либо с целью обезопасить самих себя от нападок близкого им человека. Подобные оповещения являются очень смелым и ответственным шагом в сторону решения проблемы домашнего насилия, говорит Никифорова.