Домашнее насилие в Эстонии усиливается в праздники: не бойтесь звать на помощь!

Более 40% случаев связаны с несовершеннолетними, которые становятся свидетелями или жертвами насилия. В большинстве инцидентов агрессоры находятся в состоянии алкогольного опьянения, а жертвами чаще всего становятся женщины. Руководитель следственной группы Оксана Никифорова подчеркивает, что проблема остается актуальной и требует внимания общества, ведь значительное число жертв не обращается за помощью самостоятельно. Подробности — у RusDelfi.
Насилие в близких отношениях по сей день актуальная в обществе проблема, говорит руководитель следственной группы. „Полиция получает до 30 сообщений о семейном насилии за сутки, а в праздничные дни это число значительно увеличивается. При этом мы знаем, что не все случаи доходят до полиции“, — уверяет руководитель следственной группы.
Сами пострадавшие сообщают в полицию о случившемся чуть более, чем в половине зафиксированных случаев. Это значит, что внушительное число жертв насилия самостоятельно не обращаются за помощью. В подобных ситуациях на помощь могут прийти члены семьи, родственники, друзья, соседи, коллеги и просто неравнодушные люди, ставшие свидетелями факта насильственных действий. „Насилие в семье — это не частное дело внутри семьи. Это наша общая ответственность: замечать проявления насилия, говорить об этом и обращаться за помощью, — говорит Оксана Никифорова. — Цифры показывают, что все больше близких, в том числе и соседи, сообщают о насилии в семье, что по нашим меркам очень хорошая тенденция“.
В полиции прокомментировали, что около 300 детей ежегодно звонят по экстренному номеру, чтобы вызвать помощь для пострадавшего родителя либо с целью обезопасить самих себя от нападок близкого им человека. Подобные оповещения являются очень смелым и ответственным шагом в сторону решения проблемы домашнего насилия, говорит Никифорова.
„Мы всегда реагируем на все случаи насилия в близких отношениях, выясняем обстоятельства и оцениваем вероятность повторения насилия. Если в инциденте участвуют дети, мы всегда ставим их благополучие на первое место, потому что дети более уязвимы и нуждаются в помощи и поддержке. Независимо от того, были ли они непосредственными жертвами, стали свидетелями происшествия или находились в другом месте, например, в другой комнате. Чем быстрее ребёнок получит помощь, тем меньше риск серьезной травмы, которая может существенно повлиять на его жизнь в будущем. Например, если ребенок рос в семье, где происходило насилие, или если он регулярно был свидетелем жестокости, вероятность того, что насилие станет частью его собственной жизни, значительно выше.