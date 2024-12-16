Учитель на экране: Таллинн тестирует образовательную модель будущего. Все — из-за нехватки учителей

Таллиннский Департамент образования готовит к запуску пилотный проект под названием „усиленный учитель“. Уже в феврале следующего года школьники из десяти классов одновременно смогут изучать математику в формате онлайн. Все — из-за острой нехватки учителей. Если модель покажет хорошие результаты, ее применят и к другим предметам. RusDelfi узнал, что думают о нововведении родители школьников.