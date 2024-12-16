Уже в феврале следующего года школьники из десяти классов одновременно смогут изучать математику в формате онлайн
Уже в феврале следующего года школьники из десяти классов одновременно смогут изучать математику в формате онлайн
ФОТО: Monkeybusiness Images | PantherMedia / Monkeybusiness Images
Новости Эстонии
16.12.2024, 09:05

Учитель на экране: Таллинн тестирует образовательную модель будущего. Все — из-за нехватки учителей

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Таллиннский Департамент образования готовит к запуску пилотный проект под названием „усиленный учитель“. Уже в феврале следующего года школьники из десяти классов одновременно смогут изучать математику в формате онлайн. Все — из-за острой нехватки учителей. Если модель покажет хорошие результаты, ее применят и к другим предметам. RusDelfi узнал, что думают о нововведении родители школьников.

„Важнее, чтобы ученик имел доступ к этому качественному обучению“

Часть родителей поддерживают идею онлайн-обучения, считая ее современным и удобным форматом, а такой подход помогает детям развивать навыки самоорганизации и ответственности. Тем не менее все же отмечают некоторые „но“.

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