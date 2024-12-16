СВОДКА ЗА СУТКИ | В лобовом столкновении недалеко от Таллинна погиб человек, задержаны 25 водителей в состоянии опьянения

Вчера в 7:18 произошло ДТП на Ярвевана теэ в Таллинне, где 39-летняя женщина на автомобиле Volvo S60 врезалась в столб. Водитель была доставлена в больницу.

В 17:33 поступило сообщение о ДТП на шестом километре дороге Кейла-Хаапсалу, в деревне Кулна волости Ляэне-Харью, где по до сих пор не установленной причине произошло лобовое столкновение Volkswagen Golf, которым управлял 43-летний мужчина, и Volvo XC90, которым управляла 38-летняя женщина. Водитель Volkswagen погиб на месте происшествия. 67-летнюю пассажирку Volvo доставили в больницу.

В 19:59 произошло ДТП на перекрестке улик Аллика и Татари в Таллинне, где 33-летний мужчина на Mazda 6 поворачивал налево и наехал на 17-летнего молодого человека на велосипеде. Велосипедиста доставили в больницу.

Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям. Как обеспечить безопасность за рулем? Соблюдайте скоростной режим. Скорость должна быть адаптирована к условиям дороги и погоде.

Держите дистанцию. Это поможет избежать столкновения в случае экстренного торможения.

Не отвлекайтесь. Использование телефона или других гаджетов за рулем опасно. Полная концентрация на дороге – залог безопасности.

Пристегивайтесь. Ремень безопасности – простой и эффективный способ защиты в непредвиденной ситуации.

Будьте внимательны на перекрестках и пешеходных переходах. Уступайте дорогу пешеходам и всегда убедитесь в безопасности маневра.

Следите за техническим состоянием автомобиля. Исправные тормоза, фары и шины – важные составляющие безопасного вождения. Избегайте вождения в уставшем или больном состоянии. Ваше внимание и реакция в таком состоянии значительно снижаются.