СВОДКА ЗА СУТКИ | В лобовом столкновении недалеко от Таллинна погиб человек, задержаны 25 водителей в состоянии опьянения
В воскресенье полиция зарегистрировала 3 дорожно-транспортных происшествия. От вождения были отстранены двадцать пять водителей с признаками алкогольного или наркотического опьянения.
Вчера в 7:18 произошло ДТП на Ярвевана теэ в Таллинне, где 39-летняя женщина на автомобиле Volvo S60 врезалась в столб. Водитель была доставлена в больницу.
В 17:33 поступило сообщение о ДТП на шестом километре дороге Кейла-Хаапсалу, в деревне Кулна волости Ляэне-Харью, где по до сих пор не установленной причине произошло лобовое столкновение Volkswagen Golf, которым управлял 43-летний мужчина, и Volvo XC90, которым управляла 38-летняя женщина. Водитель Volkswagen погиб на месте происшествия. 67-летнюю пассажирку Volvo доставили в больницу.
В 19:59 произошло ДТП на перекрестке улик Аллика и Татари в Таллинне, где 33-летний мужчина на Mazda 6 поворачивал налево и наехал на 17-летнего молодого человека на велосипеде. Велосипедиста доставили в больницу.