ФОТО | В Пайде открылся футбольный холл стоимостью 3,5 миллиона евро

В воскресенье в Пайде торжественно открыли новый футбольный холл. На церемонии присутствовали мэр города Кайдо Иваск, президент футбольного клуба „Пайде“ Вейко Вескимяэ, представители Министерства культуры, спортивного фонда Пайде и подрядчики проекта.

После официальной части в холле прошел первый матч, где встретились легенды команды „Пайде“ и молодые футболисты первого выпуска академии клуба. В матче приняли участие известные игроки, такие как Тармо Неэмело, Андре Мяги, Тимо Ломп, Эрвин Кылл, Лаури Варенди, Карл Тубарик, Мартин Устаал и Ээрик Рейнсоо, а тренерами выступили Виктор Метс и Карел Воолайд.

Церемонию украсило выступление эстонского певца Танеля Падара.

Футбольный холл оснащен полноразмерным полем с искусственным покрытием и двумя беговыми дорожками с тартановым покрытием. В будущем планируется строительство трибун на 400–500 зрителей. Также рядом с холлом появится обслуживающий центр спортивного комплекса, который возводится при поддержке футбольного клуба „Пайде“.

Футбольный холл обошелся в 3,6 миллиона евро, из которых 2,5 миллиона были выделены государством, а чуть более миллиона — из городского бюджета. По словам мэра города, на этом развитие не планируется останавливаться.

„Мы все-таки хотим видеть в Центральной Эстонии современный футбольный стадион с современным зданием, так что это наше будущее, к которому мы стремимся“, — заявил мэр Пайде.

Президент клуба отметил, что открытие футбольного холла значительно улучшит условия для тренировок. Без холла команде пришлось бы тренироваться на замерзающем искусственном покрытии зимой. Кроме того, рядом будет построено вспомогательное здание с раздевалками и рабочими помещениями. Это решение значительно улучшает инфраструктуру клуба и создаёт лучшие условия для тренеров и игроков.

Городская команда „Пайде“ завоевала бронзовые медали в завершившемся сезоне высшей лиги. Новый сезон начнется в марте.