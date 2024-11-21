ФОТО | В Нарве открылся первый в Ида-Вирумаа крытый футбольный холл. На очереди реновация стадиона Калев

Нарвский футбольный клуб „Narva Trans“ открыл новую главу в своей истории благодаря запуску пневмохолла — современного спортивного комплекса, который обещает стать важным центром для тренировок и мероприятий. Президент клуба Николай Бурдаков подчеркнул, что это значительно улучшит условия тренировок для игроков: „Теперь дети смогут заниматься круглый год в комфортной среде, а не на морозе при -20°C“.

Пневмохолл представляет собой крытое сооружение с полноразмерным футбольным полем (64×100 метров), искусственным покрытием и универсальной ареной для бега, прыжков в длину и культурных мероприятий. По словам директора комплекса Андрея Шилина, цель проекта — привлечь не только местных жителей, но и гостей из других регионов. Объект обошелся в 7 миллионов евро, из которых 1,5 миллиона предоставило Министерство культуры.

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Однако перед „Narva Trans“ остаются серьезные задачи. Хотя в прошлом сезоне клуб завоевал Кубок Эстонии и участвовал в еврокубках, международные матчи пришлось проводить в Раквере из-за несоответствия стадиона „Калев“ стандартам УЕФА. Этот случай вновь подчеркнул проблему модернизации спортивной инфраструктуры Нарвы.

Клуб уже сделал шаг в этом направлении: победа в конкурсе Фонда справедливого перехода принесла финансирование в размере 921 тысячи евро для обновления покрытия стадиона „Калев“, которое не обновлялось уже 13 лет, несмотря на рекомендованный срок службы в 10 лет. Как отметил Николай Бурдаков, без замены покрытия клубу придется проводить домашние матчи Премиум-Лиги в других городах.

Мэр Нарвы Яан Тоотс подтвердил, что проект по реновации стадиона находится в активной стадии реализации. „Этот проект позволит укрепить позиции Нарвы как одного из ведущих спортивных центров Эстонии“, — заявил он. Таким образом, новый пневмохолл и обновленный стадион „Калев“ станут важными шагами к созданию современной спортивной инфраструктуры в регионе.

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