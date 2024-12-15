Торговцы не видят улучшения ситуации до конца следующего года(10)
Последние два года предприниматели из сферы торговли ждали роста уверенности потребителей и объемов продаж, но пришли к выводу, что человек без уверенности в будущем склонен к осторожности, и ожидать увеличения потребления в ближайшее время не стоит, пишут „Деловые ведомости“.
На уверенность потребителей влияет двухлетний экономический спад, высокая инфляция, рост процентных ставок и увеличение налогов.
Исполнительный директор Fifaa AS Карел Лойде объяснил, что ключевые факторы для улучшения уверенности потребителей – это стабилизация общей экономической среды, более позитивные перспективы на будущее и рост реальной заработной платы. Он отметил, что в следующем году будут повышены несколько налогов, что, безусловно, не улучшит уверенность потребителей, поэтому Лойде с осторожностью смотрит на следующий год.
Оптимизм не разделяет и владелец и член правления Megafort OÜ (Goldtime) Индрек Петерсон, который признал, что в ближайшее время роста уверенности потребителей и объемов продаж не предвидится. Он подчеркнул, что правительство должно придерживаться данных ранее обещаний и не менять договоренности на ходу.
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