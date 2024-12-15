Экономика
15.12.2024, 20:20

Торговцы не видят улучшения ситуации до конца следующего года

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Марион Лехес
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Последние два года предприниматели из сферы торговли ждали роста уверенности потребителей и объемов продаж, но пришли к выводу, что человек без уверенности в будущем склонен к осторожности, и ожидать увеличения потребления в ближайшее время не стоит, пишут „Деловые ведомости“.

На уверенность потребителей влияет двухлетний экономический спад, высокая инфляция, рост процентных ставок и увеличение налогов.

Исполнительный директор Fifaa AS Карел Лойде объяснил, что ключевые факторы для улучшения уверенности потребителей – это стабилизация общей экономической среды, более позитивные перспективы на будущее и рост реальной заработной платы. Он отметил, что в следующем году будут повышены несколько налогов, что, безусловно, не улучшит уверенность потребителей, поэтому Лойде с осторожностью смотрит на следующий год.

Оптимизм не разделяет и владелец и член правления Megafort OÜ (Goldtime) Индрек Петерсон, который признал, что в ближайшее время роста уверенности потребителей и объемов продаж не предвидится. Он подчеркнул, что правительство должно придерживаться данных ранее обещаний и не менять договоренности на ходу.

Читайте полностью на dv.ee.

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