Торговцы не видят улучшения ситуации до конца следующего года

Исполнительный директор Fifaa AS Карел Лойде объяснил, что ключевые факторы для улучшения уверенности потребителей – это стабилизация общей экономической среды, более позитивные перспективы на будущее и рост реальной заработной платы. Он отметил, что в следующем году будут повышены несколько налогов, что, безусловно, не улучшит уверенность потребителей, поэтому Лойде с осторожностью смотрит на следующий год.