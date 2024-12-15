Евгений Осиновский считает туристический налог в Таллинне нецелесообразным

„У нас около 1 000 000 кочующих туристов в год. Если мы говорим о налоге в один или два евро на одного человека, о чем говорилось раньше, то сумма дохода – 1 000 000 или 2 000 000 евро. Бюджет города –1 000 000 000. Поэтому это мизерный дополнительный доход. Я думаю, что в таком объеме даже нет смысла администрировать этот налог“, – сказал Евгений Осиновский в веб-передаче ERR „Прямой эфир из Дома новостей“.

„Я в принципе не против, но думаю, что этот налог нецелесообразен, поскольку сумма дохода слишком низкая“, – добавил он.

В целом, он считает, что в Эстонии следует пересмотреть закон о местных налогах, поскольку он из 90-х.

„На самом деле те возможности, которые этим законом предусматриваются, не используются местными самоуправлениями, потому что закон устарел. Также правда, что финансовая автономия местных самоуправлений в Эстонии одна из самых низких по всей Европе. То есть у нас почти нет возможности реализовывать муниципальный налоговый ресурс. Единственная реальная возможность – это налог на землю. Отвечая на вопрос, намерены ли мы вводить какие-то новые налоги, скажу нет, такого плана у нас нет. Скорее наоборот. В следующем году Таллинн будет частично компенсировать рост налога на землю своим жителям“, – пояснил Осиновский.

В начале недели сообщалось, что Таллиннская горуправа ждет от государства возможности ввести в эстонской столице туристический налог в размере пары евро за туриста.

Об этом сообщила вице-мэр Таллинна Маргот Роозе в отзыве на составленный Министерством экономики и направленный в ноябре на межведомственное согласование документ, в котором прогнозируется рост турпотока за 10 лет примерно на 50% до 9,3 млн ночей в год.