СВОДКА ЗА ДЕНЬ | Несколько машин вылетели с шоссе, в тяжелом ДТП погиб человек. Ночью условия на дорогах станут еще хуже

Полиция сообщила Delfi, что указанные аварии были одиночными, не цепной аварией. Машины съезжали в кювет, врезались в столбы и дорожные ограждения. Произошло и столкновение.

В 17:30 в деревне Кульна волости Ляэне-Харью произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. Движение на месте аварии было нарушено.

После 19 часов пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк уточнила, что на дороге столкнулись автомобили Volvo и Volkswagen. 43-летний мужчина, находившийся за рулем Volkswagen, был один в машине и получил настолько серьезные травмы, что скончался на месте происшествия. 38-летняя женщина за рулем Volvo и 67-летняя женщина, ее пассажир, получили травмы и были доставлены в больницу.

В полиции добавили, что шины автомобилей отвечали требованиям. Женщина, находившаяся за рулем Volvo, была трезва и имела водительские права. Обстоятельства столкновения двух автомобилей расследуются.

Руководитель оперативного отдела Пыхьяской префектуры Урмас Туйск подчеркнул, что дорожные условия в Харьюмаа местами очень сложные. „Дороги покрыты „черным“ льдом, поэтому полиция настоятельно рекомендует по возможности отложить все поездки, которые можно отложить. Однако если поездка все же неизбежна, следует выбрать более низкую скорость, соответствующую дорожным условиям, и ехать с предельной осторожностью“.

Около 11:30 произошла авария в Вильянди. Водитель Volkswagen, начав маневр, не заметил приближающийся Mercedes. Чтобы избежать столкновения, он резко нажал на газ, потерял контроль над автомобилем и врезался в дорожное ограждение. За рулем находился начинающий водитель. Он был трезв и имел право на управление транспортным средством. Кроме того, в машине был пассажир. Оба были осмотрены медиками, госпитализация никому не потребовалась.