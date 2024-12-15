Авто
15.12.2024, 15:55

Владимир Свет объяснил, почему лизинговые компании будут наживаться на пособиях, выдаваемых при покупке подержанных электромобилей

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Владимир Свет
Владимир Свет
ФОТО: Margus Pahv | Delfi Meedia

Решение Министерства климата, объявившего на этой неделе о распространении пособия при покупке подержанного электромобиля вместо электровелосипедов с коляской, на форумах сначала восприняли как первоапрельскую шутку. На самом деле это правда. Когда первый шок прошел, возникло множество вопросов, почему нельзя сразу купить подержанный автомобиль без лизинга.

Давайте сначала рассмотрим, что именно министерство сообщило общественности.

Во-первых, министерство признало, что с поддержкой покупки велосипедов с коляской был допущен явный просчет, и эта программа была отменена. „Хотя велосипеды – это хорошая экологически чистая альтернатива передвижению на транспорте, их влияние на снижение выбросов в транспортном секторе значительно меньше, чем у пособия на покупку электромобилей“, – то есть влияние было незначительным с самого начала.

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