Владимир Свет объяснил, почему лизинговые компании будут наживаться на пособиях, выдаваемых при покупке подержанных электромобилей

Во-первых, министерство признало, что с поддержкой покупки велосипедов с коляской был допущен явный просчет, и эта программа была отменена. „Хотя велосипеды – это хорошая экологически чистая альтернатива передвижению на транспорте, их влияние на снижение выбросов в транспортном секторе значительно меньше, чем у пособия на покупку электромобилей“, – то есть влияние было незначительным с самого начала.