15.12.2024, 15:55
Владимир Свет объяснил, почему лизинговые компании будут наживаться на пособиях, выдаваемых при покупке подержанных электромобилей(6)
ФОТО: | Delfi Meedia
Решение Министерства климата, объявившего на этой неделе о распространении пособия при покупке подержанного электромобиля вместо электровелосипедов с коляской, на форумах сначала восприняли как первоапрельскую шутку. На самом деле это правда. Когда первый шок прошел, возникло множество вопросов, почему нельзя сразу купить подержанный автомобиль без лизинга.
Давайте сначала рассмотрим, что именно министерство сообщило общественности.
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