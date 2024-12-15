Экономика
15.12.2024, 21:55

В судах возмущены жесткими сокращениями. Председатель Госсуда: нас фактически загнали в угол

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: Karl-Eerik Pink | Delfi Meedia

В следующем году в Эстонии закроются два здания судов, но это не сильно изменит ситуацию с точки зрения требования к сокращению бюджета. Расходы нужно сократить еще больше, но представители судебной системы говорят, что в текущем виде это сделать невозможно.

Сокращение бюджета судов первой и второй инстанции составит 2 миллиона евро в 2025 году, 1,7 миллиона евро в 2026 году и 0,7 миллиона евро в 2027 году. В общей сложности 4,4 миллиона евро.

Совет по управлению судами (KHN), собравшийся в конце прошлой недели, направил обращение в правительство и Финансовую комиссию Рийгикогу, подчеркнув, что от сокращения бюджета в следующем году следует отказаться, если оно не будет подкреплено изменениями в законодательстве, которые позволят снизить нагрузку на суды на эквивалентную сумму.

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