15.12.2024, 21:55
В судах возмущены жесткими сокращениями. Председатель Госсуда: нас фактически загнали в угол(13)
ФОТО: | Delfi Meedia
В следующем году в Эстонии закроются два здания судов, но это не сильно изменит ситуацию с точки зрения требования к сокращению бюджета. Расходы нужно сократить еще больше, но представители судебной системы говорят, что в текущем виде это сделать невозможно.
Сокращение бюджета судов первой и второй инстанции составит 2 миллиона евро в 2025 году, 1,7 миллиона евро в 2026 году и 0,7 миллиона евро в 2027 году. В общей сложности 4,4 миллиона евро.
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