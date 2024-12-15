В Финляндии установлен новый морозный рекорд

Около девяти часов утра в воскресенье, 15 декабря, на метеостанции Тулппио в Савукоски зафиксировали –35,6 градуса. Предыдущий рекорд этой зимы в Савукоски был установлен в субботу и составил –34,4 градуса.

Метеорологический институт выпустил предупреждение о крайне плохих условиях для вождения в Кюменлааксо, Южной Карелии и Южном Саво до середины дня. Плохие условия на дорогах наблюдаются также в остальных южных и центральных частях материковой Финляндии.

В субботу в южных и центральных частях страны произошло несколько десятков съездов с дороги и небольших аварий. Серьезных происшествий удалось избежать, сообщили в компании по организации транспортного движения Finntraffic.

По прогнозу метеоролога Yle Анне Бористрём, в понедельник вновь ожидается снегопад. В Южной и Центральной Финляндии может выпасть до 10 сантиметров снега.

Рекорд прошлого сезона

В Финляндии температура ниже 42 градусов была зарегистрирована в течение 2000-х годов только три раза.

4 января в 14:30 на аэродроме Энонтекиё температура составила –43,1 градуса. Температурный рекорд обновлялся за короткое время несколько раз.

46 лет назад Эстонию накрыла стужа

На протяжении всего 1978 года стояла переменчивая погода, в конце года страну накрыла волна холода.

Выходившая в Тарту газета Edasi писала тогда в конце декабря о том, что уходящий год запомнится капризами погоды. В апреле вдруг резко потеплело, воздух прогрелся до 20 градусов и выше. На фруктовых деревьях и ягодных кустах набухли почки, обещая богатый урожай. Но вслед за теплом неожиданно похолодало, в некоторых местах температура упала ниже 20 градусов. Холодной была и первая декада мая. В начале августа Эстонию накрыл невиданный ливень. Так, в Тарту на улице Яама образовались гигантские лужи, которые не могли преодолеть автомобили и автобусы. Вода затопила подвалы, квартиры, теплоузлы жилых домов и котельные.