„Мороз постарался на славу“. 45 лет назад Эстонию накрыла стужа, температура понизилась до –40 градусов

Выходившая в Тарту газета Edasi писала тогда в конце декабря о том, что уходящий год запомнится капризами погоды. В апреле вдруг резко потеплело, воздух прогрелся до 20 градусов и выше. На фруктовых деревьях и ягодных кустах набухли почки, обещая богатый урожай. Но вслед за теплом неожиданно похолодало, в некоторых местах температура упала ниже 20 градусов. Холодной была и первая декада мая. В начале августа Эстонию накрыл невиданный ливень. Так, в Тарту на улице Яама образовались гигантские лужи, которые не могли преодолеть автомобили и автобусы. Вода затопила подвалы, квартиры, теплоузлы жилых домов и котельные.