Новости Эстонии
30.12.2023, 15:34

„Мороз постарался на славу“. 45 лет назад Эстонию накрыла стужа, температура понизилась до –40 градусов

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Люди получали обморожения, а в общежитиях образовывались сосульки
Зима 1978–1979 годов запомнилась крепкими морозами. Год спустя температура в декабре была близка к нулю.
Зима 1978–1979 годов запомнилась крепкими морозами. Год спустя температура в декабре была близка к нулю.
ФОТО: Eesti Rahva Muuseum (Viktor Salmre)

На протяжении всего 1978 года стояла переменчивая погода, в конце года страну накрыла волна холода. Климатолог Айн Каллис вспоминает о том, как люди получали обморожения, а в комнатах студенческих общежитий образовывались сосульки, пишет издание Eesti Päevaleht.

Выходившая в Тарту газета Edasi писала тогда в конце декабря о том, что уходящий год запомнится капризами погоды. В апреле вдруг резко потеплело, воздух прогрелся до 20 градусов и выше. На фруктовых деревьях и ягодных кустах набухли почки, обещая богатый урожай. Но вслед за теплом неожиданно похолодало, в некоторых местах температура упала ниже 20 градусов. Холодной была и первая декада мая. В начале августа Эстонию накрыл невиданный ливень. Так, в Тарту на улице Яама образовались гигантские лужи, которые не могли преодолеть автомобили и автобусы. Вода затопила подвалы, квартиры, теплоузлы жилых домов и котельные.

Наступила дождливая осень. Спрос на резиновые сапоги был таким большим, что возник дефицит. Вслед на осенью наступила зима, и в середине декабря сильно похолодало. Во многих местах Эстонии были зафиксированы температурные рекорды, которые не побиты до сих пор. Например, 30 декабря в Йыхви зарегистрировали –41, на следующий день в Валга –40,5 градуса. Температурный рекорд в столице тоже относится к тому времени –32,2 градуса.

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