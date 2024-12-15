15.12.2024, 20:39
Мужчина, убивший свою жену и порезавший друга, останется в тюрьме. Суд: он представляет опасность для окружающих
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Владимир Лос (60 лет), осужденный за жестокие преступления, надеялся на досрочное освобождение, но суд отклонил его просьбу.
В постановлении Харьюского уездного суда говорится, что Лос не может быть освобожден досрочно – это было бы преждевременно. На данный момент у Лоса есть действующий уголовный приговор. В тюрьме он находится впервые. Ранее он неоднократно был осужден за кражи и один раз за незаконное вторжение. Настоящее наказание он отбывает за убийство и причинение тяжких телесных повреждений. Прокуратура и Таллиннская тюрьма не поддержали его досрочное освобождение.
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