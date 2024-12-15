Мужчина, убивший свою жену и порезавший друга, останется в тюрьме. Суд: он представляет опасность для окружающих

В постановлении Харьюского уездного суда говорится, что Лос не может быть освобожден досрочно – это было бы преждевременно. На данный момент у Лоса есть действующий уголовный приговор. В тюрьме он находится впервые. Ранее он неоднократно был осужден за кражи и один раз за незаконное вторжение. Настоящее наказание он отбывает за убийство и причинение тяжких телесных повреждений. Прокуратура и Таллиннская тюрьма не поддержали его досрочное освобождение.