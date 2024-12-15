Эстония запретила въезд в страну еще 14 высокопоставленным грузинским чиновникам

В число добавленных в санкционный список лиц также входит премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, сообщило Министерство иностранных дел.

Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что насилие, применяемое властями Грузии против протестующих, журналистов и лидеров оппозиции, неприемлемо, преступно и противоречит правам человека.

Последние события в Грузии войдут в повестку дня заседания Совета ЕС по иностранным делам в понедельник, в котором также примет участие глава МИД Эстонии.

Эстония, Латвия и Литва ввели запрет на въезд для 11 представителей властей Грузии

Министр иностранных дел Маргус Цахкна в понедельник, 2 декабря, ввел санкции, запрещающие въезд в Эстонию 11 представителям грузинских властей, включая министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури и почетного председателя правящей партии „Грузинская мечта“ Бидзину Иванишвили.

По словам Цахкна, запрет на въезд был введен за участие этих людей в грубых нарушениях прав человека и насильственное подавление законных протестов в Грузии.

„Народ Грузии имеет право бороться за свои права, потому что правящая партия лгала своему народу долгое время и систематически, и у людей есть право выражать своё мнение в протестах. Насилие, направленное против протестующих, является непропорциональным и нарушает права человека“, — сказал Цахкна.

В частности, санкции были введены против Бидзины Иванишвили, почётного председателя правящей партии Грузии „Грузинская мечта“. Иванишвили считается настоящим архитектором политики грузинского правительства и, следовательно, ответственным за репрессии против прозападных сил в стране. Кроме того, санкции были наложены на министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури.