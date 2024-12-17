Владельцы крупной топливной фирмы подозревают, что конкуренты могли тайно прикарманить миллионы евро

Во вторник на прошлой неделе в Тартуском уездном суде в здании архива царских времен состоялось предварительное слушание по делу, в рамках которого топливная компания Terminal требует от Olerex компенсации. На кону — 11,9 миллиона евро, суть дела — соблюдение биообязательств.