17.12.2024, 13:55
Владельцы крупной топливной фирмы подозревают, что конкуренты могли тайно прикарманить миллионы евро
ФОТО: | Delfi Meedia
В порт Мууга танкером было доставлено топливо, за которое покупатель заплатил вдвое больше рыночной цены. Это вызвало подозрения, пишет Eesti Ekspress.
Во вторник на прошлой неделе в Тартуском уездном суде в здании архива царских времен состоялось предварительное слушание по делу, в рамках которого топливная компания Terminal требует от Olerex компенсации. На кону — 11,9 миллиона евро, суть дела — соблюдение биообязательств.
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