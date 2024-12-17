Экономика
17.12.2024, 13:55

Владельцы крупной топливной фирмы подозревают, что конкуренты могли тайно прикарманить миллионы евро

 
БОРЯТСЯ ЗА ЧИСТОТУ ТОПЛИВНОГО РЫНКА: Руководители Terminal Oil Райдo (слева) и Рауно Раудсеппы.
БОРЯТСЯ ЗА ЧИСТОТУ ТОПЛИВНОГО РЫНКА: Руководители Terminal Oil Райдo (слева) и Рауно Раудсеппы.
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

В порт Мууга танкером было доставлено топливо, за которое покупатель заплатил вдвое больше рыночной цены. Это вызвало подозрения, пишет Eesti Ekspress.

Во вторник на прошлой неделе в Тартуском уездном суде в здании архива царских времен состоялось предварительное слушание по делу, в рамках которого топливная компания Terminal требует от Olerex компенсации. На кону — 11,9 миллиона евро, суть дела — соблюдение биообязательств.

В крошечном зале собралось много людей.

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