Основатель сети магазинов Mango погиб в результате несчастного случая(2)
Исак Андич, основатель международной сети магазинов Mango, погиб в субботу в результате несчастного случая. По данным испанских СМИ, трагическое событие произошло на горе недалеко от Барселоны: 71-летний бизнесмен упал в глубокое ущелье на глазах у сына и членов семьи.
Андик находился на экскурсии с членами семьи и, по информации издания La Vanguardia, упал с высоты 150 метров. Свидетелями трагического инцидента стали члены семьи бизнесмена, в том числе один из его сыновей. Они вызвали спасателей, но, к сожалению, прибывшие на место врачи могли лишь констатировать смерть Андлика.
По предварительным данным, во время экскурсии предприниматель шел по тропе к монастырю Монтсеррат, когда произошло падение в районе пещер Сальнитре.
Родившийся в Турции, Андич вместе со своим братом Нахманом в 1984 году основал в Барселоне небольшой модный бизнес, который с годами превратился в мировой бренд. Благодаря его предпринимательству магазины Mango появились в 120 странах. Журнал Forbes недавно оценил состояние в 4,5 миллиарда евро, что сделало его одним из самых богатых людей региона.