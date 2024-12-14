Резервисты инженерного батальона 1-й пехотной бригады вернулись на сборы Okas 24-2

„Мне очень подошёл гибкий формат сборов. Несмотря на то, что я подготовился к тому, что меня не будет дома все это время, я очень благодарен за возможность временно уйти домой. Я думаю, что такой формат может мотивировать резервистов в будущем участвовать в проверочных сборах“, — сказал резервист инженерного батальона 1-й пехотной бригады, рядовой Маркус Аннило. „У меня много положительных эмоций. Особенно приятно встретить знакомых сослуживцев и получить яркие впечатления от смены обстановки“, — добавил рядовой Аннило.

По предложению командующего Силами обороны правительство Эстонской Республики решило вызвать на сборы Okas 24-2 личный состав инженерного батальона 1-й пехотной бригады и батареи ПВО малой дальности эстонской дивизии с 3 по 15 декабря. Для резервистов батареи ПВО учения прошли в промежутке 3-8 декабря.

В рамках проверочных сборов с гибким форматом участия резервисты инженерного батальона 1-й пехотной бригады 7 декабря получили возможность уйти домой. Резервисты должны были оставаться в готовности вернуться в часть по приказу батальона в любое время. Личный состав подразделения вернулся на службу сегодня утром. Резервистов ожидают уроки по тактической подготовке, а также уроки, основанные на опыте в Украине. Также они примут участие в праздновании годовщины инженерного батальона.

Учения Okas 2024-2 проводятся с целью проверки работоспоспособности цепочки управления от принятия решения правительством и до сбора резервистов В ходе сборов проверяется практическая реализация планов достижения боеготовности, а также выполнение первичных боевых задач кадровыми военными, резервистами и срочниками инженерного батальона 1-й пехотной бригады и дивизионной батареи ПВО малой дальности.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить