ФОТО | В Нарве на погранпереходе снова большие очереди. Все — из-за предстоящих праздников
Постоянно пересекающие границу отмечают: две недели подряд по субботам желающих попасть в Россию было значительно меньше. Сегодня же на эстонской стороне границы в очереди ожидают около 200 человек. Ситуацию усложняет нестабильная погода.
„По сравнению с первыми неделями декабря в последние дни число пересекающих границу в пункте пропуска Нарва немного увеличилось, — комментирует RusDelfi оперативный руководитель Идаской префектуры Никита Головин. — Обычно на выходных количество пересечений границы действительно больше. Сейчас же приближаются праздники, а Рождество из года в год является очень напряженным и насыщенным временем на границе. Это связано с тем, что многие люди навещают своих родственников и друзей за границей как перед праздниками, так и во время или после них.
С приближением праздников число пересечений на эстонско-российской границе еще больше возрастет, поэтому Департамент полиции и погранохраны рекомендует учитывать возможность более длительного времени ожидания в очереди и, если возможно, рассмотреть вариант передвижения через другие пункты пропуска, например, Лухамаа или Койдула.
„Ожидая пересечения границы в живой очереди, можно провести часы, поэтому обязательно одевайтесь так, чтобы сохранить свое здоровье, учитывая зимние погодные условия“, — добавил оперативный руководитель.
В праздничные дни, с 24 по 26 декабря пограничный переход „Нарва-1“ будет работать в обычном режиме. По-прежнему все желающие смогут пересечь границу с 7:00 до 23:00.
Из-за того, что праздничных дней будет сразу несколько, а 24 декабря - это вторник, и многие люди смогут взять выходной день на работе на 23 декабря, а также учитывая новогодние каникулы школьников, ожидается, что уже с 19-20 декабря на Петровской площади в Нарве очереди на погранпереходе могут значительно вырасти.