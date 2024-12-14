ФОТО | В Нарве на погранпереходе снова большие очереди. Все — из-за предстоящих праздников

„По сравнению с первыми неделями декабря в последние дни число пересекающих границу в пункте пропуска Нарва немного увеличилось, — комментирует RusDelfi оперативный руководитель Идаской префектуры Никита Головин. — Обычно на выходных количество пересечений границы действительно больше. Сейчас же приближаются праздники, а Рождество из года в год является очень напряженным и насыщенным временем на границе. Это связано с тем, что многие люди навещают своих родственников и друзей за границей как перед праздниками, так и во время или после них.

С приближением праздников число пересечений на эстонско-российской границе еще больше возрастет, поэтому Департамент полиции и погранохраны рекомендует учитывать возможность более длительного времени ожидания в очереди и, если возможно, рассмотреть вариант передвижения через другие пункты пропуска, например, Лухамаа или Койдула.

„Ожидая пересечения границы в живой очереди, можно провести часы, поэтому обязательно одевайтесь так, чтобы сохранить свое здоровье, учитывая зимние погодные условия“, — добавил оперативный руководитель.

Чтобы обеспечить более плавное пересечение границы: Убедитесь, что все необходимые для пересечения границы документы в порядке и легко доступны.

Проверьте, чтобы в вашем багаже не было запрещённых предметов или товаров, которые могут вызвать проблемы при таможенном контроле.

Ознакомьтесь перед поездкой с перечнем товаров, запрещённых к ввозу в Россию, на сайте Налогово-таможенного департамента: https://www.emta.ee/.../reis.../eestist-kolmandasse-riiki.... Департамент полиции и погранохраны не рекомендует поездки в Россию. Если поездка неизбежна, просим соблюдать все указания, проявлять терпение и учитывать возможное время ожидания при пересечении границы.

В праздничные дни, с 24 по 26 декабря пограничный переход „Нарва-1“ будет работать в обычном режиме. По-прежнему все желающие смогут пересечь границу с 7:00 до 23:00.

Из-за того, что праздничных дней будет сразу несколько, а 24 декабря - это вторник, и многие люди смогут взять выходной день на работе на 23 декабря, а также учитывая новогодние каникулы школьников, ожидается, что уже с 19-20 декабря на Петровской площади в Нарве очереди на погранпереходе могут значительно вырасти.

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