Новости Ида-Вирумаа
04.12.2024, 16:50

Как работает погранпереход в Нарве в Рождество?

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Погранпункт в Нарве
Погранпункт в Нарве
ФОТО: Екатерина Конакова | Delfi Meedia

С 24 по 26 декабря в Эстонии отмечают Рождество. Эти дни являются выходными. Как будет работать пограничный переход „Нарва-1“ в связи с праздником?

Как сообщили в Департаменте полиции и погранохраны, изменений в графике работы погранпункта в Нарве с 24 по 26 декабря не будет. По-прежнему все желающие смогут пересечь границу с 7:00 до 23:00.

Из-за того, что праздничных дней будет сразу несколько, а 24 декабря - это вторник, и многие люди смогут взять выходной день на работе на 23 декабря, а также учитывая новогодние каникулы школьников, ожидается, что уже с 19-20 декабря на Петровской площади в Нарве очереди на погранпереходе могут значительно вырасти. Так, например, на 21 и 23 декабря на некоторые рейсы компании LuxExpress из Риги до Нарвы осталось (на 4 декабря - ред.) по 2-3 билета.

Департамент полиции и погранохраны напоминает, что в Россию не стоит ездить без крайней необходимости.

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