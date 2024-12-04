Как работает погранпереход в Нарве в Рождество?

Как сообщили в Департаменте полиции и погранохраны, изменений в графике работы погранпункта в Нарве с 24 по 26 декабря не будет. По-прежнему все желающие смогут пересечь границу с 7:00 до 23:00.

Из-за того, что праздничных дней будет сразу несколько, а 24 декабря - это вторник, и многие люди смогут взять выходной день на работе на 23 декабря, а также учитывая новогодние каникулы школьников, ожидается, что уже с 19-20 декабря на Петровской площади в Нарве очереди на погранпереходе могут значительно вырасти. Так, например, на 21 и 23 декабря на некоторые рейсы компании LuxExpress из Риги до Нарвы осталось (на 4 декабря - ред.) по 2-3 билета.