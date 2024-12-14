Что следует учесть при выборе рождественских украшений?

Качество и безопасность товара

Для того чтобы не возникло проблем, очень важно проверять безопасность и качество рождественских украшений. „Убедитесь, что на изделии есть маркировка CE, то есть информация, необходимая для его безопасного использования (номинальное напряжение, номинальная мощность, тип тока, производитель, номер модели устройства, класс защиты и т. д.), а также что имеется инструкция по эксплуатации“, – подчеркнула заведующая службой безопасности продукции TTJA Яна Балютис-Кютт.

Если вы ищете уличное украшение, оно обязательно должно иметь класс защиты не ниже IP44, который обеспечивает достаточную защиту от дождя и влажности.

Будьте осторожны с дешевыми товарами

Мы живем в эпоху, когда все необходимое можно быстро и удобно заказать через интернет. Однако дешевые китайские товары могут представлять опасность для вашего дома. Определенно стоит насторожиться, если на выбранном товаре не указан производитель или он совершенно неизвестен.

Балютис-Кютт подчеркнула, что низкая цена и плохие физические характеристики устройства, такие как некачественные соединения и тонкие провода с хрупкой изоляцией, тоже являются явными признаками опасности. „Товары, заказанные из Китая, могут иметь плохую изоляцию, перегреваться или пропускать влагу. Предпочитайте надежных продавцов и читайте отзывы клиентов“, – посоветовала она.

Для пожара много не нужно

Руководитель подразделения частных клиентов G4S Тармо Пярьяла отметил, что для пожара много не нужно: достаточно перегревшегося удлинителя или свечи, которую забыли потушить. Или еды, оставленной на плите без присмотра, как это недавно произошло в Харьюмаа.