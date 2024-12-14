ФОТО | Российские политические активисты снова вышли на пикет к посольству РФ в Таллинне

„12 декабря в России — День конституции, и Путин в своем выступлении подчеркнул, что Конституция РФ обеспечивает защиту прав и свобод граждан, однако участники акции заявили, что эти слова не соответствуют действительности. Путин говорит, что в России соблюдаются права человека, а в Украине — нет. Но в действительности права россиян грубо нарушаются: тысячи политических заключенных, репрессии против активистов, цензура. Кроме того, российские власти развязали войну, которая разрушает Украину и убивает как украинцев, так и наших сограждан, отправленных на фронт“, — заявил политический активист Алексей Павлов, участвовавший в протесте.