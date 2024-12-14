ФОТО | Российские политические активисты снова вышли на пикет к посольству РФ в Таллинне
Активисты вышли протестовать против заявлений Путина о соблюдении прав человека в России.
„12 декабря в России — День конституции, и Путин в своем выступлении подчеркнул, что Конституция РФ обеспечивает защиту прав и свобод граждан, однако участники акции заявили, что эти слова не соответствуют действительности. Путин говорит, что в России соблюдаются права человека, а в Украине — нет. Но в действительности права россиян грубо нарушаются: тысячи политических заключенных, репрессии против активистов, цензура. Кроме того, российские власти развязали войну, которая разрушает Украину и убивает как украинцев, так и наших сограждан, отправленных на фронт“, — заявил политический активист Алексей Павлов, участвовавший в протесте.
Активисты подчеркнули, что слова Путина о правах человека звучат особенно цинично на фоне очередной волны обстрелов украинских городов, произошедшей в эти же дни. „Мы вышли сказать „Нет!“ Путину. „Нет войне!“. Мы хотим, чтобы мировое сообщество ещё сильнее поддержало Украину — гуманитарно, политически и военными средствами. Также мы, россияне, хотим показать, что внутри страны есть люди, которые выступают против этой войны“, — добавил Павлов.