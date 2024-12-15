В поисках взаимопонимания. Конференция „Православная Церковь в Эстонии“ прошла в Таллинне

Одна из причин неприязни – это, конечно, военная агрессия, развернутая руководством РФ против Украины, и поддержка этого вторжения Патриархом Кириллом. Но это могло бы практически никак не отразиться на отношении к нам в обществе Эстонии и на нашем положении, если бы не русификаторская травма, пережитая эстонцами в конце позапрошлого – начале прошлого века, и не советская оккупация со всем, что с ней было связано (о чем упоминалось особо в нескольких докладах); если бы не обоснованные опасения в обществе Эстонии, что мы после Украины следующие (не стоит удивляться, что всё, ассоциирующееся с Россией, тем более, когда само название, как в нашем случае, указывает на связь с Москвой, порождает устойчивую тревожность, раздражение и агрессию); если бы не акцептирование принципа коллективной вины во внутренней политике нашего государства (хотя после дискуссии немецких философов Карла Ясперса и Ханны Арендт этому атавизму первобытного сознания в политике цивилизованных стран, казалось бы, не должно быть места, а вон, как оно получается…); если бы не ошибочное отождествление в массовом сознании всего многомиллионного Московского патриархата с Московским патриархом (о необоснованности, неправомерности и порочности этого отождествления мы не раз говорили в СМИ и соцсетях); если бы наши канонические связи с Московским патриархатом не интерпретировались, как прямое административное подчинение патриарху (почему это неверно, мы тоже неоднократно объясняли); если бы не авторитарный подход ряда госчиновников и парламентариев, заключающийся в понуждении ЭПЦ МП к смене канонической принадлежности под угрозой принудительной ликвидации, что, как я уже говорил выше, является неприемлемым вторжением во внутрицерковную жизнь. Если бы не все перечисленное и что-то, может, мною забытое, то неприязни к нам в обществе Эстонии не было бы.