В поисках взаимопонимания. Конференция „Православная Церковь в Эстонии“ прошла в Таллинне(12)
6–7 ноября 2024 года в Таллиннском Доме учителя состоялась международная научно-практическая конференция „Православная Церковь в Эстонии – самостоятельность: возможности развития, риски, последствия“. О чем говорили и к каким выводам пришли участники конференции, удалось ли наметить пути к выходу из церковно-государственного кризиса, узнавала „МК-Эстония“.
В конференции, которая была организована в сжатые сроки в связи с кризисом в отношениях Эстонской православной церкви Московского патриархата и государственных структур Эстонской Республики, которые требуют от ЭПЦ МП и ее приходов отказаться от канонической связи с Московским Патриархатом из-за высказываний Патриарха Кирилла в отношении войны в Украине, участвовали докладчики из Эстонии, Германии, Франции, Великобритании и Украины.
По словам организаторов, необходимость созвать конференцию назрела, когда стало ясно, что в переговорном процессе между представителями ЭПЦ МП и МВД обеим сторонам не хватает „информации к размышлению“ богословского, исторического, философского и правового плана. Инициаторы исходили из очевидной необходимости создать своего рода „место встречи“, где авторитетные и, что немаловажно, неангажированные теологи, социологи и правоведы могли бы предложить государственным и церковным деятелям, а также и всему обществу (и не только в Эстонии) подумать, что является нормальным и должным в области выстраивания церковно-государственных отношений в демократическом обществе, а что разрушает его правовые основы; где проходят пресловутые „красные линии“ для религиозных организаций, а где они же – для государства, действующего в гражданском обществе. Не менее важно было в контексте сложившейся ситуации обсудить также проблему существующего разделения православия в Эстонии и пути преодоления этой ненормальной ситуации.
Иными словами, основные направления конференции соответствовали двум рассматриваемым проблемам: разделению православия в Эстонии и кризису церковно-государственных отношений, что было выражено в названиях секций: „Православие в Эстонии: преодоление разделения“ и „Гражданское общество и защита свободы совести и вероисповедания“. В течение двух дней звучали доклады, состоялся круглый стол.
В приветственной речи председатель пленарного заседания адвокат Сергей Чуркин подчеркнул необходимость подумать о развитии отношений ЭПЦ МП, ЭАПЦ и государственных органов в Эстонии после начала войны в Украине с тем, чтобы они находились в соответствии с европейскими правовыми принципами и обеспечивали основные права верующих с учетом интересов государства.
Кризис с глубокими корнями
Митрополит Евгений (ЭПЦ МП) рассказал о кризисе церковно-государственных отношений в Эстонии, их истоках, причинах, разногласиях с ЭАПЦ и возможных путях преодоления.
Протоиерей Игорь Прекуп (ЭПЦ МП), на основании публикаций в открытых источниках, изложил позицию государства в отношении, как это преподносится его представителями, „политического выбора Московского Патриархата и правовых последствий для его автономной канонической структуры в Эстонии“. Комментируя цитируемые источники, докладчик уточнил, что ошибочно приписывать всему Московскому Патриархату какой-либо политический выбор, пока его позицию не выразил Поместный Собор РПЦ. Также протоиерей Игорь Прекуп представил доклад „Ключевые концептуальные моменты истории эстонского православия на канонической территории и в диаспоре: самосознание и канонические формы существования“.
B докладе „Вселенская Церковь Христова и ее каноническая структура“ Протоиерей Александр Лебедев говорил о том, что после распада СССР множество канонических структур оказалось вне государственных границ РФ. Это не было основанием для изменения пределов канонической территории Московского Патриархата, но требовалось пересмотреть статусы зарубежных структур относительно канонического центра, поскольку предоставление им автономии являлось логическим следствием геополитических преобразований. Докладчик напомнил, что Эстонская православная церковь уже обладала автономией, данной патриархом Тихоном в 1920 году, и она была восстановлена 26 апреля 1993 года.
Епископ Даниил Леписк в докладе на тему „Восстановление автономной ЭАПЦ: два пути, причины конфликта и положение на данный момент“ отметил, что рост национального самосознания в Эстонии происходил в том числе в противостоянии и онемечиванию, и русификации, и закономерным следствием того стало как обретение собственной государственности, так и стремление к полноценному каноническому оформлению своего церковного сообщества, в соответствии с многолетними мечтами православных эстонцев.
Протоиерей Фома Хирвоя в выступлении на тему „Автокефалия Эстонской Православной Церкви как возможность нормализации положения православия в Эстонии“ говорил об ошибках руководства на заре церковного раскола, о слишком поспешном согласии с утратой церковного единства и превращении ЭПЦ МП в „нишевую“ Церковь, напомнил о том, что организуемые ЭПЦ МП культурные мероприятия в основном направлены на русскоязычное сообщество, и подчеркнул необходимость терпеливого, неторопливого формирования единой и объединяющей церкви: „Автокефалия не цель, а средство для организации церковной жизни“. Иными словами, автокефалия (полная самостоятельность) является не какой-то самоцелью, для достижения которой все средства хороши, но способом восстановления единства православия в Эстонии.
B своем докладе на тему „Перспективы, возможности и каноничные способы воссоединения двух православных автономных церковных структур в Эстонии“ протоиерей Ювеналий Каарма говорил об опыте поиска духовных плодов, духовного тепла, о людях, сохранявших православную христианскую духовность во времена государственного атеизма.
Надежду несет взаимоуважение
Участники конференции из-за рубежа поделились своим опытом. Иподиакон Николай Тон (Германия-Великобритания) представил доклад „Канонический принцип „один город – один епископ“ и европейский опыт взаимодействия экстерриториальных канонических структур Поместных Православных Церквей“; протопресвитер Иоанн Гейт (Франция) – „Исторический путь Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции: опыт канонического самоопределения“, проф. Сергей Бортник (Украина) говорил о разделении в украинском православии, об исторических и канонических предпосылках, причинах и поводах.
В работе секции „Гражданское общество и защита свободы совести и вероисповедания“ приняли участие политические и общественные деятели. Член Европарламента Яна Тоом в выступлении на тему „О (не)допустимости концепции коллективной ответственности“ подчеркнула, что в соответствии со статьей 40 Конституции государственной церкви в Эстонии нет, церковь действует в сфере, от которой Эстония как секулярное государство заведомо отказалась – духовный мир человека.
Депутат Рийгикогу Варро Вооглайд в своем выступлении на тему „Соображения по поводу требований принципа свободы вероисповедания“, прокомментировал принятое Рийгикогу решение о признании МП организацией, поддерживающей военную агрессию РФ, упомянув его практическое значение – создать предлог для закрытия ЭПЦ МП, а также Пюхтицкого монастыря, и назвав это вопиющим нарушением свободы вероисповедания.
Присяжный адвокат Стевен-Христо Эвестус выступил с докладом на тему „Правовые основы защиты свободы вероисповедания“.
Доктор богословия пастор Вейко Вихури (Эстонская Евангелическо-Лютеранская Церковь) в своем выступлении „Церкви как неправительственные организации“ отметил, что, поскольку в Эстонии, согласно Конституции, нет государственной церкви, государственная власть не имеет права вмешиваться во внутренние дела церквей – это мыслимо лишь в очень ограниченной степени и в случаях, строго предусмотренных законом. (…) При этом неправительственные организации, в том числе религиозные объединения, имеют право и даже обязанность вмешиваться в дела государства и общества, поскольку демократическое правовое государство существует на благо своих граждан и жителей, а религиозные люди, члены приходов, также являются частью общества в целом и могут выражать взгляды, которые не нравятся большинству, и это соответствует принципам свободного общества. (…) Государственная власть обязана уважать законопослушные религиозные объединения и не препятствовать их деятельности по идеологическим или политическим мотивам“.
Предстоятель ЭАПЦ митрополит Стефан приглашение на участие в конференции не принял.
Организаторы конференции, говоря о воссоединении православия в Эстонии, выразили надежду на помощь Совета Церквей Эстонии и на то, что взаимопонимание и взаимоуважение возобладают.
Участники конференции, по многим вопросам придерживающиеся различных взглядов, в главном были единодушны – в демократическом обществе государство не должно понуждать верующих менять свою религиозную самоидентификацию (к которой относится и каноническое самоопределение в составе той или иной Поместной Церкви, в данном случае речь о Московском Патриархате) и вмешиваться во внутренние дела Церкви.
Пять вопросов к организаторам конференции
Игорь Прекуп, протоиерей
1. Какие общие выводы можно сделать по докладам на тему защиты свободы совести и свободы вероисповедания, а также единства православия в Эстонии?
Мы, конечно, не принимали какой-либо общей резолюции, но определенные общие позиции проявились достаточно ясно.
Если в отношениях с государством всё более-менее понятно: вторжение государства во внутрицерковную жизнь (навязывание разрыва канонических отношений с Московским Патриархатом и принудительное переподчинение константинопольской структуре в Эстонии недопустимо и т. д.), то с вопросом преодоления разделения всё намного сложнее. В первом случае достаточно, чтобы государство перестало на нас давить, а в прессе перестали щедро поливать помоями (мы не против объективной и конструктивной критики по делу, но ведь, согласитесь, когда твою Церковь объявляют „рукой Кремля“, „филиалом ФСБ“, а ее главный храм „луковым сараем“ – это что-то другое), так вот, достаточно, чтобы это прекратилось – и всё, „кризис миновал, больной пошел на поправку“.
В межцерковных отношениях всё намного сложнее. Чтобы начать, не лицемеря, хотя бы сослужить (не говоря уже о воссоединении), последствия раскола должны быть устранены настолько, насколько это возможно. И тогда только можно будет говорить, что раскол уврачеван и преодолен. Необходимо создать доверительные взаимоотношения, а для этого надо работать над достижением взаимопонимания. Конференция созывалась в том числе и для этого.
В качестве гостей конференции и участников круглого стола были персонально приглашены министр внутренних дел, заведующий отделом по делам религий, гендиректоры департаментов полиции безопасности и полиции и погранохраны, а также главы всех христианских конфессий-членов Совета Церквей Эстонии, в том числе и Предстоятель Эстонской Апостольско-Православной Церкви (Константинопольского Патриархата) митрополит Стефан, в надежде обсудить с ним на заседании круглого стола сложившуюся ситуацию и наметить пути сближения православных структур в Эстонии, которые взаимно бы нас устраивали.
2. О чем говорит отказ митрополита Стефана не участвовать в конференции?
Он отказался участвовать, обосновав свое решение ответом епископа Тартуского Даниила на сделанное нам предложение отколоться от Московского Патриархата и влиться в управляемую им константинопольскую структуру в качестве викариатства, то есть даже не самостоятельной епархии, а по сути – этакого религиозно-культурного сообщества с признаками этнографической самобытности.
При этом о нашем Предстоятеле митрополите Евгении даже не упоминается. Его как бы и нет. Выставили из Эстонии. И всё. То есть нам предлагают предать своего архипастыря и таким путем, на таком основании, такой ценой восстанавливать церковное единство? Они, действительно, думают, что оно будет церковным, христианским? Это те самые „распростертые объятия любви“, которыми мы якобы пренебрегли?.. Такой путь мы принять не можем.
3. Может ли идти речь об уступках?
Разумеется, они хотят уступок! Только исключительно с нашей стороны. Со своей же стороны они не то что уступок, но даже обязательств, которым уже скоро три десятка лет, не исполняют, но только требуют воссоединения исключительно на своих же условиях, которые уже свыше 30 лет как остаются неизменными: их структура – единственная Автономная Церковь в Эстонии, а мы – епархия, созданная оккупационной властью, которую они готовы милостиво принять в свой состав на положении викариатства. И как будто не было Цюрихских соглашений в 1996 г., на основании которых между Московским и Константинопольским Патриархатами восстановилось евхаристическое и каноническое общение. Наша сторона эти договоренности выполнила. Все и сразу. Их сторона до сих пор ни одного. Основным условием было сотрудничество ради достижения полного равноправия всех православных в Эстонии, независимо от юрисдикционной принадлежности. И где это равноправие?
ЭПЦ МП зарегистрирована не как правопреемница ЭАПЦ, действовавшей в Эстонской Республике до начала советской оккупации в 1940 г., а как лишь исторически преемствующая Церковь (спасибо на том, но теперь и этого хотят лишить). Это равноправие? Основная часть наших приходов – арендаторы своих храмов. Это равноправие? Причем эта ситуация сложилась не по вине государства, а из-за того, что митр. Стефан согласился отказаться в пользу государства от храмов, в которых мы служим, при том условии, что государство не отдаст их нам в собственность. Такое вот своеобразное сотрудничество в достижении равноправия. Соответствует ли это Цюрихским соглашениям?
От нас требуют „не поминать старое“. Так оно не старое! „Старое“ – то, что было и прошло. А это не прошло. Это то, что есть, и не только продолжается, но еще и обостряется, когда государством предпринимаются конкретные шаги в направлении нашей юридической ликвидации.
Они открытым текстом обосновали свой отказ неприемлемостью ответа владыки Даниила, как если бы он оскорбил митр. Стефана в самых лучших чувствах. Но чем? Или митр. Стефану не понравилось, что епископ Даниил не стал проглатывать его оскорбления в адрес наших правящих архиереев советского времени, которые все (!) оставили в сердцах духовенства и паствы благодарную память, и твердо, но все же предельно корректно указал на несправедливость возводимых на них митр. Стефаном обвинений?
И что теперь? Если бы даже в ответе епископа Даниила содержалось бы что-то резкое, уязвляющее (чего, разумеется, не было и быть не могло), разве это основание отказываться от общения? Как мы научимся общаться, не задевая друг друга, если не будем общаться? Все претензии можно и нужно высказывать и обосновывать в честной, открытой дискуссии.
Нам надо научиться друг друга понимать и воспринимать на равных, чтобы воссоединение православия в Эстонии стало возможным.
4. Каковы причины такого отношения к ЭПЦ МП в Эстонии?
Одна из причин неприязни – это, конечно, военная агрессия, развернутая руководством РФ против Украины, и поддержка этого вторжения Патриархом Кириллом. Но это могло бы практически никак не отразиться на отношении к нам в обществе Эстонии и на нашем положении, если бы не русификаторская травма, пережитая эстонцами в конце позапрошлого – начале прошлого века, и не советская оккупация со всем, что с ней было связано (о чем упоминалось особо в нескольких докладах); если бы не обоснованные опасения в обществе Эстонии, что мы после Украины следующие (не стоит удивляться, что всё, ассоциирующееся с Россией, тем более, когда само название, как в нашем случае, указывает на связь с Москвой, порождает устойчивую тревожность, раздражение и агрессию); если бы не акцептирование принципа коллективной вины во внутренней политике нашего государства (хотя после дискуссии немецких философов Карла Ясперса и Ханны Арендт этому атавизму первобытного сознания в политике цивилизованных стран, казалось бы, не должно быть места, а вон, как оно получается…); если бы не ошибочное отождествление в массовом сознании всего многомиллионного Московского патриархата с Московским патриархом (о необоснованности, неправомерности и порочности этого отождествления мы не раз говорили в СМИ и соцсетях); если бы наши канонические связи с Московским патриархатом не интерпретировались, как прямое административное подчинение патриарху (почему это неверно, мы тоже неоднократно объясняли); если бы не авторитарный подход ряда госчиновников и парламентариев, заключающийся в понуждении ЭПЦ МП к смене канонической принадлежности под угрозой принудительной ликвидации, что, как я уже говорил выше, является неприемлемым вторжением во внутрицерковную жизнь. Если бы не все перечисленное и что-то, может, мною забытое, то неприязни к нам в обществе Эстонии не было бы.
5. Оправдались ли надежды, возложенные на данную конференцию?
Мы потому и созвали конференцию, что надеемся на разум и добрую политическую волю тех, кто властен принимать решения. Пусть послушают, почитают, подумают.