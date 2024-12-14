Что известно о ловле миноги в Эстонии и почему эта „рыба“ доступна не каждому рыбаку?

Олег (38) – тренер по фехтованию и по совместительству профессиональный рыбак. Он занимается промыслом рыбы в море круглый год, а в осенний период – также ловлей миноги в реках.

Для сравнения, только на реке Нарва (в нижнем течении реки, от Нарвской ГЭС до устья) разрешенным орудием для промыслового лова миноги является торба. Лимит – 15 000 штук.

Количество разрешенных орудий лова для миноги, установленных во всем Харьюском уезде, – всего лишь 700 торб и 45 мереж.

„Право на промысловый лов не возникает само по себе, и на рынке может использоваться ровно столько орудий лова, сколько установлено постановлением Правительства Республики“, – поясняет Танель Адер.

В Эстонии миногу можно ловить только двумя орудиями ловли: торбами и мережами. Но и тут – не все так просто.

„Также в Эстонии действует система исторических прав на рыболовство. Это право можно получить, например, в наследство. Если кто-то больше не хочет заниматься промысловым ловом, от исторического права можно либо отказаться, либо перепродать его“, – говорит Адер.

Главный специалист отдела рыбных ресурсов Министерствa регионального развития и сельского хозяйства Танель Адер объясняет, что миногу могут ловить только промысловые рыбаки. Рыбакам-любителям такое удовольствие недоступно.

Несмотря на то, что у миноги довольно ужасающая внешность: длинное тело, на голове три глаза и огромный круглый рот с острыми зубами, по вкусу она превосходит многих более симпатичных рыбок.

Также у миног нет плавательного пузыря и парных плавников. Они очень похожи на неприятных больших пиявок и размножаются при помощи икры. А семидыром ее называют из-за особенного строения – по бокам тела расположены семь жаберных отверстий, позволяющих не дышать ртом.

Да, миллионы лет назад миноги имели с рыбами общих предков, но потом эволюционно вторые ушли далеко вперед. Для рыб характерно наличие челюстей, а у миног – круглый рот-присоска.

Минога, или, как ее еще называют в народе – семидыр – вовсе не рыба, хотя и продается в рыбном отделе. Минога – это вид хищных бесчелюстных морских животных рода миноговых.

„Когда профессиональный рыбак готовится к сезону, то он обязательно закупает все эти приспособления и вкладывает очень много денег. Но даже если у него есть это историческое право – неизвестно, одобрят ли ему разрешение на ловлю в очередном сезоне“, – сетует Алари Калд.

Но даже и наличие исторического права, и достаточное количество ловушек не означает, что в том или ином году человек точно сможет ловить миногу.

У Алари Калда – больше всего разрешений на торбы для ловли миноги в Харьюмаа, целых 400! С учетом всех имеющихся разрешений на использование таких торб, или, как их ласково называют рыбаки, „торбиков“, которых в принципе позволено установить лишь 700, Калда смело можно назвать „миножьим олигархом“ Харьюского уезда.

„Чтобы заниматься профессиональным ловом рыбы в Эстонии, необходимо зарегистрировать фирму, которая сможет приобрести историческое право на рыбную ловлю в том или ином регионе, определенными орудиями лова и определенного количества. Частное лицо ни при каком раскладе этого сделать не сможет, – рассказывает Олег. – Рыбак, осуществляющий лов, должен иметь квалификацию четвертого разряда (Rannakalur 4). Предварительно он должен пройти курсы и сдать экзамен. На основании исторического права выдают разрешение на ловлю на определенный срок, чаще всего – на год. Рыбак обязан зарегистрировать количество установленных орудий лова, место лова, пойманный улов в электронном формате через специальное приложение“.

Цена исторического права на ловлю миноги (в зависимости от количества ловушек) – от 20 000 до 30 000 евро. Как нам сообщили в Департаменте сельского хозяйства и продовольствия, по состоянию на 19.11.2024 года оно было лишь у 125 предприятий.

И действительно, объявлений в интернете о продаже такого исторического права – ничтожно мало. Мы нашли буквально 3-4 объявления.

„Так называемое „историческое право на рыбную ловлю“ (ajalooline kalapüügiõigus) приобрести действительно сложно, так как объявления о продаже появляются редко, и стоит оно немало“, – констатирует он.

Он рассказывает, что исторические разрешения приравниваются к недвижимости, и абсолютно любая сделка с этим правом проходит исключительно в присутствии нотариуса.

Но даже в том случае, если вам каким-то чудесным образом посчастливилось заполучить заветное историческое право, нужно стать профессиональным рыбаком. Без соответствующей квалификации это право – лишь бумажка.

Как же Калду досталось это историческое право?

„Больше 20 лет назад я часто ходил на „миножью“ рыбалку с другом, который был профессиональным рыбаком. Он ловил, а я просто ему помогал, – делится мужчина. – Именно от него я и получил основной опыт и навыки, после чего решил стать профессиональным рыбаком. Я сдал все экзамены и получил нужную квалификацию“.

Калд с грустью добавляет: „А перед своей смертью друг переписал у нотариуса это историческое право на меня. Мы были настоящими друзьями“.

„А потом я выкупил разрешение еще на 100 торб для миноги, – добавляет мужчина. – Это было еще во время эстонских крон. Тогда мне торбы продали старшие знакомые-рыбаки, которые больше не хотели этим заниматься. Так что на данный момент у меня – больше всех разрешений на ловушки для миноги в Харьюмаа“.

По словам Алари Калда, если вы приобретаете историческое право, то продавец его лишается, поэтому купить такое право нелегко, ведь не каждый готов с ним расстаться.

Цены на разрешения в зависимости от региона варьируются.

„Но я знаю, что покупка разрешения на торбы для миноги происходит по такому же принципу, как и покупка разрешения на сеть. Одна лицензия на сеть может стоить до 2 000 евро. Думаю, что разрешение на одну торбу обойдется примерно в пару сотен евро“, – говорит мужчина.

Орудия и способы ловли

Единственные разрешенные орудия для ловли миноги в Эстонии – это торба (silmutorbik) и мережа (silmumõrd).