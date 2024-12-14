Что известно о ловле миноги в Эстонии и почему эта „рыба“ доступна не каждому рыбаку?
Сейчас – самый разгар „миножьей“ ловли, и все же прийти за ней на реку могут лишь избранные жители Эстонии. Дело в том, что миногу могут ловить только профессиональные рыбаки, имеющие соответствующую квалификацию. И даже если вы получите эту самую квалификацию – не факт, что вы сможете раздобыть заветную лицензию на ловлю. Что это за загадочное „историческое право на ловлю“, насколько сложно его заполучить и легко ли поймать миногу – выясняла „МК-Эстония“.
Минога, или, как ее еще называют в народе – семидыр – вовсе не рыба, хотя и продается в рыбном отделе. Минога – это вид хищных бесчелюстных морских животных рода миноговых.
Да, миллионы лет назад миноги имели с рыбами общих предков, но потом эволюционно вторые ушли далеко вперед. Для рыб характерно наличие челюстей, а у миног – круглый рот-присоска.
Также у миног нет плавательного пузыря и парных плавников. Они очень похожи на неприятных больших пиявок и размножаются при помощи икры. А семидыром ее называют из-за особенного строения – по бокам тела расположены семь жаберных отверстий, позволяющих не дышать ртом.
Несмотря на то, что у миноги довольно ужасающая внешность: длинное тело, на голове три глаза и огромный круглый рот с острыми зубами, по вкусу она превосходит многих более симпатичных рыбок.
Кто может ловить миногу?
Главный специалист отдела рыбных ресурсов Министерствa регионального развития и сельского хозяйства Танель Адер объясняет, что миногу могут ловить только промысловые рыбаки. Рыбакам-любителям такое удовольствие недоступно.
„Также в Эстонии действует система исторических прав на рыболовство. Это право можно получить, например, в наследство. Если кто-то больше не хочет заниматься промысловым ловом, от исторического права можно либо отказаться, либо перепродать его“, – говорит Адер.
В Эстонии миногу можно ловить только двумя орудиями ловли: торбами и мережами. Но и тут – не все так просто.
„Право на промысловый лов не возникает само по себе, и на рынке может использоваться ровно столько орудий лова, сколько установлено постановлением Правительства Республики“, – поясняет Танель Адер.
Количество разрешенных орудий лова для миноги, установленных во всем Харьюском уезде, – всего лишь 700 торб и 45 мереж.
Для сравнения, только на реке Нарва (в нижнем течении реки, от Нарвской ГЭС до устья) разрешенным орудием для промыслового лова миноги является торба. Лимит – 15 000 штук.
20 000 – 30 000 евро за право
Олег (38) – тренер по фехтованию и по совместительству профессиональный рыбак. Он занимается промыслом рыбы в море круглый год, а в осенний период – также ловлей миноги в реках.
„Так называемое „историческое право на рыбную ловлю“ (ajalooline kalapüügiõigus) приобрести действительно сложно, так как объявления о продаже появляются редко, и стоит оно немало“, – констатирует он.
И действительно, объявлений в интернете о продаже такого исторического права – ничтожно мало. Мы нашли буквально 3-4 объявления.
Цена исторического права на ловлю миноги (в зависимости от количества ловушек) – от 20 000 до 30 000 евро. Как нам сообщили в Департаменте сельского хозяйства и продовольствия, по состоянию на 19.11.2024 года оно было лишь у 125 предприятий.
„Чтобы заниматься профессиональным ловом рыбы в Эстонии, необходимо зарегистрировать фирму, которая сможет приобрести историческое право на рыбную ловлю в том или ином регионе, определенными орудиями лова и определенного количества. Частное лицо ни при каком раскладе этого сделать не сможет, – рассказывает Олег. – Рыбак, осуществляющий лов, должен иметь квалификацию четвертого разряда (Rannakalur 4). Предварительно он должен пройти курсы и сдать экзамен. На основании исторического права выдают разрешение на ловлю на определенный срок, чаще всего – на год. Рыбак обязан зарегистрировать количество установленных орудий лова, место лова, пойманный улов в электронном формате через специальное приложение“.
Повезло так повезло!
У Алари Калда – больше всего разрешений на торбы для ловли миноги в Харьюмаа, целых 400! С учетом всех имеющихся разрешений на использование таких торб, или, как их ласково называют рыбаки, „торбиков“, которых в принципе позволено установить лишь 700, Калда смело можно назвать „миножьим олигархом“ Харьюского уезда.
Но даже и наличие исторического права, и достаточное количество ловушек не означает, что в том или ином году человек точно сможет ловить миногу.
„Когда профессиональный рыбак готовится к сезону, то он обязательно закупает все эти приспособления и вкладывает очень много денег. Но даже если у него есть это историческое право – неизвестно, одобрят ли ему разрешение на ловлю в очередном сезоне“, – сетует Алари Калд.
Он рассказывает, что исторические разрешения приравниваются к недвижимости, и абсолютно любая сделка с этим правом проходит исключительно в присутствии нотариуса.
Но даже в том случае, если вам каким-то чудесным образом посчастливилось заполучить заветное историческое право, нужно стать профессиональным рыбаком. Без соответствующей квалификации это право – лишь бумажка.
Как же Калду досталось это историческое право?
„Больше 20 лет назад я часто ходил на „миножью“ рыбалку с другом, который был профессиональным рыбаком. Он ловил, а я просто ему помогал, – делится мужчина. – Именно от него я и получил основной опыт и навыки, после чего решил стать профессиональным рыбаком. Я сдал все экзамены и получил нужную квалификацию“.
Калд с грустью добавляет: „А перед своей смертью друг переписал у нотариуса это историческое право на меня. Мы были настоящими друзьями“.
„А потом я выкупил разрешение еще на 100 торб для миноги, – добавляет мужчина. – Это было еще во время эстонских крон. Тогда мне торбы продали старшие знакомые-рыбаки, которые больше не хотели этим заниматься. Так что на данный момент у меня – больше всех разрешений на ловушки для миноги в Харьюмаа“.
По словам Алари Калда, если вы приобретаете историческое право, то продавец его лишается, поэтому купить такое право нелегко, ведь не каждый готов с ним расстаться.
Цены на разрешения в зависимости от региона варьируются.
„Но я знаю, что покупка разрешения на торбы для миноги происходит по такому же принципу, как и покупка разрешения на сеть. Одна лицензия на сеть может стоить до 2 000 евро. Думаю, что разрешение на одну торбу обойдется примерно в пару сотен евро“, – говорит мужчина.
Орудия и способы ловли
Единственные разрешенные орудия для ловли миноги в Эстонии – это торба (silmutorbik) и мережа (silmumõrd).
„Мережа – это ловушка, изготовленная из сетополотна с мелкой ячейкой, через которую минога не может пролезть. Задача конструкции – направить миногу, плывущую вверх по течению, в куток, из которого ей не выбраться, – объясняет рыбак Олег. – „Торбик“ – это конусообразная ловушка, сделанная чаще всего из пластика или металла. Когда-то в старину торбики делали из коры деревьев, а мережи плели из деревянных прутьев. Минога заходит в широкую часть ловушки, а в узкой части ловушка закрыта пробкой, которую рыбак открывает при проверке снасти“.
Рыбак рассказывает, что для установки „торбиков“ обычно в дно вбивают колья, между которых натягивают веревку или цепь, которая установлена перпендикулярно берегу реки.
Если речка или ручей – нешироки, то эту веревку или цепь натягивают от одного берега до другого. Далее на достаточно близком расстоянии друг от друга прикрепляют „торбики“ горловиной вниз по течению. Минога, идущая вверх по течению, заплывает в горловину торбы, а установленный внутри ловушки конус не дает ей выплыть.
По словам Олега, если река – глубокая, то „торбики“ проверяют с лодки. На малых же реках ловушки обычно устанавливают на мелких порожистых участках и проверяют, заходя в воду.
Все установленные снасти должны быть обозначены буями или флажками (табличками) с указанием номера лицензии.
„Минога ведет ночной образ жизни. Днем она перемещается редко – если только в пасмурную погоду и при очень мутной воде. Света она не переносит. Так, например, если ночью светит полная луна, то на хороший улов рассчитывать не приходится“, – добавляет Олег.
Сезон миноги
„По закону миногу разрешено ловить с 1 июля до конца февраля, но самые большие уловы приходятся на позднюю осень, когда минога мигрирует из моря в реку на нерест, – рассказывает Танель Адер. – Семидыра можно встретить во многих реках Эстонии, впадающих в море, где условия для нереста благоприятны. Это существо обитает в море, но нерестится в реках на порогах. Личинки же миноги остаются в реке 3-5 лет, прежде чем скатиться в море. Поэтому большая проблема для популяции речной миноги – дамбы, которые не позволяют особям добраться до нерестилищ“.
Специалист добавляет: „У большинства наших рек – искусственные плотины, которые оказывают негативное влияние на популяцию миноги. Бобровые плотины, которые есть почти на всех наших небольших реках, также – огромная проблема. Ликвидация плотины Синди на реке Пярну принесла существенную пользу для популяции миног, благодаря чему в долгосрочной перспективе можно ожидать, что этих водных обитателей станет больше“.
С тем, что год на год не приходится, хотя разрешенный срок для ловли миноги по закону и достаточно долгий, соглашается и Алари Калд.
„В Эстонии сезон, когда можно ловить миногу, достаточно долгий – целых 8 месяцев. Популяция этого вида у нас в стране хорошая. В некоторых странах запрет на вылов миноги действует круглый год. Но хотя сезон начинается 1 июля, в июле миноги еще нет, – говорит рыбак. – Когда-то давно минога приходила уже в августе, но сейчас она появляется лишь в сентябре, а то и в октябре. А в этом году настоящий сезон начался только в ноябре. Раньше минога не приходила, потому что вода была теплая. Все зависит от природы“.
Он добавляет: „Больше всего миноги приходит после шторма. Помню, несколько лет назад был шторм, и когда я пришел за уловом, то все торбы были „под завязку“. Улов за один день тогда составил около 100 кг“.
Даже визуально представить сложно 100 кг миноги за один раз. Что же делать с таким количеством?
„Самостоятельно, конечно, невозможно съесть все количество миноги, которую выловил за сезон, – улыбается Алари Калд. – Поэтому, естественно, большую часть улова рыбаки продают. Часть миноги я мариную и закатываю в банки, таким образом продаю уже готовый продукт. Но большую часть я предлагаю покупателям в свежем виде“.
По его словам, раньше Эстония экспортировала миногу даже в США.
„В Финляндии эта рыба тоже очень популярна. Там ее и жарят, и готовят на гриле, и коптят. И очень странно, что в Эстонии люди предпочитают покупать уже готовую миногу, замаринованную в банках, хотя свежепожаренная или приготовленная на гриле – гораздо вкуснее. Наверное, просто мало кто умеет ее почистить от слизи и приготовить самостоятельно“, – смеется рыбак.
Олег также подтверждает, что большую часть улова рыбаки продают фирмам-скупщикам.
„Промысловик имеет право продавать небольшую часть улова и частным лицам в порту или на месте выгрузки улова. И, конечно, часть улова рыбак оставляет себе“, – говорит он.
Звери, люди, люди-звери
Довольно часто профессиональные рыбаки сталкиваются с трудностями, которые влекут за собой и большие убытки. Урон наносят и морские животные, и люди – как по неосторожности, так, к сожалению, и злонамеренно.
„При ловле на море я чаще всего сталкиваюсь с убытками, которые наносят тюлени. Но помню смешной эпизод и с другим животным, – улыбается Олег. – Я оставил ящик с уловом на берегу, а сам залез в воду поправлять снасти. В этот момент к ящику подбежала выдра и опрокинула ящик. Немного полакомилась миногой сама, утащила несколько штук с собой и „отпустила“ весь мой улов обратно в реку. И смешно, и грешно, как говорится“.
И уже серьезно добавляет: „А на реке, к сожалению, убытки приносят люди. Бывает, что улов просто наглым образом воруют. А порой случаются и конфликты с рыбаками-любителями, ведь в те реки, в которые заходит минога, в осенний период заходит и лосось. Так, невзирая на установленные обозначения, рыбаки-любители забрасывают свои снасти в зону установки „торбиков“ или мерёж и зацепляются крючками. И хорошо, если человек зайдет в воду и отцепит свою блесну. Но, к сожалению, бывали случаи, когда люди просто обрезали торбики или основную веревку, чтоб высвободить блесну“.
Рыбак рассказывает о „выдающемся“ случае, который произошел с ним недавно: нехороший человек вытащил целый ряд его „торбиков“ вместе с буями и обозначениями номера лицензий, обрезал все „торбики“ и выкинул в реку.
Часть „торбиков“ найти удалось, часть унесло течением. Вследствие этого Олег на некоторое время остался без возможности ловить миногу. К тому же пришлось покупать новые ловушки. Мотив такого поступка неизвестного вредителя для него – загадка.
„Один из рыбаков-любителей однажды открыто заявил, что мои промысловые снасти „мешают“ остальным заниматься любительским ловом. Хотя мои снасти были установлены согласно всем правилам и на основании лицензии“, – добавляет мужчина.
По словам рыболова, из-за этого промысловики частенько вынуждены прибегать к различным мерам. Например, изготавливать все крепления ловушек из цепей и металлических тросов, использовать металлические карабины и даже устанавливать камеры наблюдения.
Браконьерам тут – не место
Бывают и случаи „миножьего“ браконьерства, но, по сравнению с незаконной ловлей других видов рыб, таких случаев с семидыром – немного.
„Браконьерство, безусловно, вызывает беспокойство, но его доля в плане миноги не очень высока. Профессиональные рыбаки часто следят, чтобы не было никакой незаконной деятельности, ведь от этого напрямую зависит их доход. Они, безусловно, очень заинтересованы в том, чтобы процент незаконного вылова рыбы был равен нулю“, – отмечает представитель Танель Адер.
Он добавляет: „Большую пользу приносит и деятельность Добровольного общества охраны рыбных ресурсов в Эстонии (Кalakaitse). Осенью волонтеры патрулируют реки с лососем и морской форелью, и именно в этих реках также активно ловят миногу. Поэтому осенью вдоль реки много людей, что усложняет жизнь браконьерам“.
Главный инспектор бюро развития экологического надзора Департамента окружающей среды Иво Каськ напоминает: „С 1 марта по 30 июня на всех реках действует запрет на вылов миноги. Во время этого запрета в реках не должно быть никаких орудий лова, в том числе – оставленных там с целью хранения пойманной миноги в течение сезона“.
Он подтверждает, что крупных случаев браконьерства за последние годы не выявлено. Отдельные нарушения были допущены при подаче данных о промысле, несоблюдении требований по маркировке и т.д. Но тем не менее при обнаружении нарушения начинается процедура по выяснению обстоятельств.
„Согласно Закону о рыболовстве, за незаконную рыбалку предусмотрен штраф в размере до 1200 евро. Если в результате незаконного вылова была поймана и минога, то помимо штрафа необходимо возместить и ущерб, причиненный рыбным запасам, – констатирует Каськ. – Компенсация составляет 7 евро за одну особь, а в случае ловли рыбы без лицензии или в запрещенный период необходимо выплатить пятикратную ставку компенсации, т.е. 35 евро за один экземпляр. Лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за ущерб окружающей среде на сумму 4000 евро и более“.
Чем полезна минога:
восполняет дефицит жирных кислот Омега-3 в организме,
снижает уровень вредного холестерина и предотвращает развитие атеросклероза,
борется с воспалением и отечностью суставов,
улучшает состояние мышечной ткани,
укрепляет стенки сосудов и нормализует работу сердца,
повышает иммунную сопротивляемость,
предотвращает развитие остеопороза,
благотворно воздействует на нервную систему,
ускоряет обменные процессы в организме,
способствует выведению шлаков и токсинов из тканей,
помогает бороться со стрессом и депрессией.
Регулярное употребление рыбы хорошо отражается на состоянии кожи и волос. Эпидермис становится более гладким и эластичным, а локоны приобретают привлекательный блеск и меньше выпадают.
Нужно учитывать, что польза и вред маринованной миноги тесно связаны друг с другом. От продукта следует отказаться в период обострения гастрита и язвы, а также при панкреатите и воспалительных заболеваниях почек.
Пищевая ценность у миноги невысокая. В 100 г филе содержится всего 88 калорий. При этом около 17,5 г занимают белки, а еще 2 г – жиры. Углеводов в составе продукта нет.