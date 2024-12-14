14.12.2024, 10:53
Торговые сети тратят тысячи евро на потребительские розыгрыши и игры. Суммы вас очень удивят
Эстонские торговые сети постоянно соблазняют покупателями всевозможными акциями и розыгрышами. Сколько они на самом деле тратят, чтобы заставить вас пойти за покупками?
Каждый из нас хотя бы раз видел на двери какого-нибудь магазина рекламу потребительской игры - "Участвуй и выиграй". Цель таких розыгрышей - побудить людей совершать покупки в магазинах именно этой сети. Поскольку торговлю отличает острая конкуренция и постоянная борьба за клиентов, сети вкладывают в такие кампании тысячи евро. При этом стратегии отличаются. Некоторые торговые сети и вовсе заявляют, что из-за отсутствия интереса потребителей больше не видят смысла делать ставки на розыгрыши.
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