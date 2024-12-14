Торговые сети тратят тысячи евро на потребительские розыгрыши и игры. Суммы вас очень удивят

Каждый из нас хотя бы раз видел на двери какого-нибудь магазина рекламу потребительской игры - "Участвуй и выиграй". Цель таких розыгрышей - побудить людей совершать покупки в магазинах именно этой сети. Поскольку торговлю отличает острая конкуренция и постоянная борьба за клиентов, сети вкладывают в такие кампании тысячи евро. При этом стратегии отличаются. Некоторые торговые сети и вовсе заявляют, что из-за отсутствия интереса потребителей больше не видят смысла делать ставки на розыгрыши.

На этом фоне Lidl, новичок на торговом рынке Эстонии, выделяется активными лотерейными кампаниями. Розничная сеть не хочет раскрывать сумму, которую они на это тратят, но за последние два года Lidl провел два больших розыгрыша по случаю дня рождения. На данный момент у Lidl проходит рождественский розыгрыш. Главным призом в каждой из трех последних крупных акций был новенький автомобиль: дважды разыгрывали BMW X1, а главный приз рождественской лотереи — Škoda Kodiaq. Новый BMW X1 стоит минимум 45 000 евро, а Škoda Kodiaq — 36 900 евро. Кроме того, в кампаниях Lidl постоянно разыгрываются смартфоны, спа-пакеты, подарочные карты и многое другое.