В одной из квартир Таллинна обнаружили 30 котов в ужасном состоянии

Галина Матрашилина – профессиональный повар с внушительным стажем. Но уже много лет Галина помогает и бездомным животным, сотрудничая со многими некоммерческими организациями в Таллинне, Силламяэ, Кохтла-Ярве и Нарве. А несколько лет назад она стала помогать еще и бездомным людям, и тем, кто находится в тяжелой жизненной ситуации.

История же с кошками началась примерно полгода назад. По словам Галины, к ней обратилась ее знакомая, тоже волонтер, которой, в свою очередь, про кошек рассказала еще одна женщина. Она была обеспокоена тем, что в Ласнамяэ в одной из квартир, в коридоре, ютятся кошки – не одна или две, а около трех десятков.

„Представить такое сложно. У нас в доме тоже есть коридор, но он хотя бы просторный. А в обычной квартире? Это же ад для животных!“ – удивляется Галина.

„Поедали котят“

Немало времени прошло, прежде чем женщинам удалось выйти на хозяина недвижимости и договориться о встрече.

„Когда я узнала о кошках, для меня стало главным добраться до животных и понять, что с ними делать дальше? У меня уже и план был, как постепенно их передавать волонтерским организациям, – рассказывает Галина. – Я даже думала, что если мы не попадем в эту квартиру, то придется вызывать Ветеринарный департамент“.

Когда в назначенный день женщины приехали на место, их ждали двое мужчин.

Один из них, по имени Олег (имя изменено – прим.ред.), рассказал, что в квартире еще два года назад жила его мама. Но она уехала за границу и по какой-то причине не смогла вернуться.

„Возможно, на тот момент у нее уже были кошки, но не так много, – предполагает Галина. – И надеюсь, жили они в условиях получше“.

Олег рассказал, что все эти два года он присматривал за квартирой и заодно – за кошками. При этом в квартире он не жил, просто приходил.

„Когда же мы зашли внутрь, зрелище открылось не для слабонервных“, – признается Галина.