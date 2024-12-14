В одной из квартир Таллинна обнаружили 30 котов в ужасном состоянии
Две недели назад стало известно о том, что в одной из квартир Ласнамяэ волонтеры нашли сибирских кошек, которых содержали в жутких условиях. К счастью, добровольцы из MTÜ Cats Help помогли спасти животных. „МК-Эстония“ выяснила подробности спасательной операции и узнала, какая еще помощь требуется пушистым четвероногим.
Галина Матрашилина – профессиональный повар с внушительным стажем. Но уже много лет Галина помогает и бездомным животным, сотрудничая со многими некоммерческими организациями в Таллинне, Силламяэ, Кохтла-Ярве и Нарве. А несколько лет назад она стала помогать еще и бездомным людям, и тем, кто находится в тяжелой жизненной ситуации.
История же с кошками началась примерно полгода назад. По словам Галины, к ней обратилась ее знакомая, тоже волонтер, которой, в свою очередь, про кошек рассказала еще одна женщина. Она была обеспокоена тем, что в Ласнамяэ в одной из квартир, в коридоре, ютятся кошки – не одна или две, а около трех десятков.
„Представить такое сложно. У нас в доме тоже есть коридор, но он хотя бы просторный. А в обычной квартире? Это же ад для животных!“ – удивляется Галина.
„Поедали котят“
Немало времени прошло, прежде чем женщинам удалось выйти на хозяина недвижимости и договориться о встрече.
„Когда я узнала о кошках, для меня стало главным добраться до животных и понять, что с ними делать дальше? У меня уже и план был, как постепенно их передавать волонтерским организациям, – рассказывает Галина. – Я даже думала, что если мы не попадем в эту квартиру, то придется вызывать Ветеринарный департамент“.
Когда в назначенный день женщины приехали на место, их ждали двое мужчин.
Один из них, по имени Олег (имя изменено – прим.ред.), рассказал, что в квартире еще два года назад жила его мама. Но она уехала за границу и по какой-то причине не смогла вернуться.
„Возможно, на тот момент у нее уже были кошки, но не так много, – предполагает Галина. – И надеюсь, жили они в условиях получше“.
Олег рассказал, что все эти два года он присматривал за квартирой и заодно – за кошками. При этом в квартире он не жил, просто приходил.
„Когда же мы зашли внутрь, зрелище открылось не для слабонервных“, – признается Галина.
Животным в трехкомнатной квартире были выделены коридор и кухня. В грязи, на каких-то тряпках спали котята. У одного из котов была шишка у глаза или рана – скорее всего, коты дрались между собой. В коридоре стоял один лоток.
„Может, где-то на кухне был еще, но я в темноте не увидела“, – отмечает Галина.
Больше ничего – ни когтеточек, ни лежанок, ни игрушек. И грязь.
„Разом от всех избавиться“
„Олег совершенно спокойно рассказывал нам, что здесь происходило за эти два года. Что кошкам отвели для жизни коридор и кухню, в комнаты не допускали. В квартире еще жил то ли его родственник, то ли друг – тот самый второй мужчина, который встретил нас вместе с Олегом“, – рассказывает Галина.
Со слов Олега, кошки плодились, и коты ели новорожденных котят.
„Так они, как он выразился, „регулировали популяцию“, – цитирует слова мужчины шокированная Галина. – Он вспомнил и про крыс, поедающих друг друга… Так обрадовался этому удачному сравнению, словно биолог, сделавший научное открытие. Казалось даже, будто он смаковал слово „каннибализм“, когда рассказывал обо всем – смысл происходившего его не шокировал“.
Она добавляет: „В конце концов, парень, видимо, устал от всей этой ситуации. При этом он рассказывал обо всем так спокойно, без всякого сожаления, даже, я бы сказала, отрешенно. Такое ощущение было, что ему – все равно. Говорил, главное – разом от всех этих кошек и котов избавиться. Кто-то ему подал идею, что можно с помощью газа решить проблему – он такой вариант тоже рассматривал“.
Когда Галина спросила: „Как это – газом? Как вы это себе представляете?“, то Олег он стал объяснять и даже показывать.
„Мол, колбасой заманить кошек на кухню… А второй парень, присутствовавший при разговоре, заметил, мол, может, не надо, жалко их все-таки. В целом было видно, что он не злой человек. Но я уже не могла все это слушать, мне казалось, что я сойду с ума“, – делится женщина.
Попутно выяснилось, что этот второй парень жил в той же квартире – в тех комнатах, что были закрыты.
„Почему так получилось и что там происходило – непонятно, – констатирует Галина. – Какая-то темная история. Ведь то, что два года животные находились в таких условиях – это очень большой срок! Вроде Олег пытался раздавать или продавать котят через портал okidoki. Ведь если бы все беременные кошки родили, у них бы не тридцать котов там было, а сто пятьдесят!“
Хеппи-энд
В конце концов Галина договорилась, что кошек заберут волонтеры: „Я позвонила Лийви Кассихин, руководителю благотворительной организации Cats Help MTÜ. Она, увидев фотографии этих несчастных, сразу же согласилась принять всех животных“.
Олег подписал договор отказа от животных, а в качестве финансовой помощи выделил 200 евро.
К слову, только стоимость стерилизации одного кота в клиниках может доходить до 180 евро.
Эта история в итоге закончилась хеппи-эндом. Животных получилось забрать всех за один раз, волонтеры бережно рассаживали их по переноскам, чтобы не испугать. Вывозили на нескольких машинах.
Как писали потом участники этой спасательной миссии в соцсетях, ветеринарная клиника Miki согласилась принять всех кошек, а переноски собирали из разных приютов по всему Таллинну.
„Мы привезли 11 котов, 13 кошек и 6 детенышей. Всего – тридцать животных. Кошки вроде бы совсем молодые и все красивые, длинношерстные и похожие на ту сибирскую породу, которую тогда разводили“, – написано на странице организации Cats Help в Фейсбуке.
„А Олег остался очень доволен, – говорит Галина. – Единственное, из-за чего переживал, как сказать маме, что котов и кошек больше нет“.
Галина добавляет, что очень важно не переоценивать свои силы и, если появляются проблемы в уходе за животными, если ситуация выходит из-под контроля, не пускать все на самотек, а своевременно и смело обращаться за поддержкой, не бояться просить помощи у волонтеров.
„Кошки – это не товар и не подопытные кролики. Мы берем их для заботы и любви“, – напоминает она всем любителям животных.
Мария Унт,
волонтер организации MTÜ Cats Help
Коты оказались не в таком плохом состоянии, как мы боялись. Да, они были сильно истощены из-за плохого питания, с запутавшейся шерстью и множеством колтунов, но в целом относительно здоровы.
Все же это – молодые животные. У некоторых были раны от укусов – видимо, дрались между собой – и воспаления, но ничего критичного. Котята, к сожалению, оказались более слабыми и больными.
Но мы надеемся, что врачи и забота наших волонтеров поставят их, так сказать, „на лапки“.
Коты и кошки с этой „фабрики“ тронули сердца многих людей, и нам удалось в удивительно быстрые сроки найти дом для большей части животных. На данный момент свою семью ищут десять животных, но мы надеемся, что очень скоро и они обретут дом.