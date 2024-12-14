В Кохтла-Ярве в тяжелой аварии погиб человек

14 декабря в 7:55 на 155-м километре шоссе Таллинн-Нарва произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие - столкнулись два легковых автомобиля.

По предварительным данным, Toyota Land Cruiser двигался в направлении Нарвы, а Audi 80 двигался навстречу ему в направлении Таллинна. В какой-то момент водитель Audi не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с Toyota. Обе машины после столкновения вылетели в кювет.

В обеих машинах находились только водители. 52-летний водитель Toyota получил травмы и был доставлен в больницу. 66-летний водитель Audi получил настолько тяжелые травмы, что скончался на месте.

Оперативный руководитель Идаской префектуры Никита Головин сообщил, что для уточнения всех деталей аварии на месте работают сотрудники полиции. "На данный момент мы знаем, что шины Audi не соответствуют требованиям, в зимних условиях это могло стать одной из причин, по которой водитель потерял контроль над автомобилем. Все более точные детали, которые привели к столь серьезной аварии, еще уточняются“.

В этом году в дорожно-транспортных происшествиях в Эстонии погибло 65 человек. Для сравнения: за тот же период прошлого года в результате несчастных случаев погибло 56 человек.