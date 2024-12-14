СВОДКА ЗА СУТКИ | Скользкие дороги и игнорирование знаков: подробности всех ДТП с тяжелыми последствиями

13.12.2024 в 07:03 в волости Ныо (Тартумаа) на 150-м километре шоссе Йыхви – Тарту – Валга произошло дорожно-транспортное происшествие: 48-летний мужчина на автомобиле Ford Focus, поворачивая налево, не уступил дорогу ехавшему по главной дороге автомобилю Volkswagen Tiguan, которым управлял 57-летний мужчина. Водители обеих машин и 16-летний мужчина, который был пассажиром „Форда“, доставлены в больницу.

13.12.2024 в 10:53 в Таллинне на пересечении улиц Мяннику теэ и улицы Кауге 35-летняя женщина, проигнорировавшая требования дорожного знака "Уступи дорогу“, врезалась в следовавший по главной дороге автомобиль Toyota RAV4, за рулем которого находилась 64-летняя женщина. Пассажирку Toyota, 84-летнюю женщину, доставили в больницу.

13.12.2024 в 13:33 в Вильяндимаа на 53-м километре автодороги Имавере – Вильянди – Каркси-Нуйа столкнулись грузовой автомобиль и маршрутный автобус Iveco. По предварительной информации, 73-летний водитель автобуса не рассчитал выезд со второстепенной дороги на главную, из-за чего 29-летнему водителю грузовика не удалось избежать столкновения. После аварии автобус вынесло с трассы и он поехал через заросли в лес. К счастью, автобус остался на колесах. Дорога на месте аварии была мокрой, но не скользкой, а видимость на перекрестке — хорошей. В больницу были доставлены водитель и пассажиры автобуса, 16-летняя девушка, 22-летний мужчина, 68-летняя женщина, 23-летняя женщина и 16-летняя девушка.