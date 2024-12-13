В Таллинне микроавтобус выехал на пути перед поездом. Движение поездов в юго-западном направлении нарушено

Авария произошла сегодня вечером около половины восьмого на улице Кауба, недалеко от станции Tallinn-Väike.

„Можно сказать, что все обошлось хорошо, так как ни водитель микроавтобуса, ни члены экипажа дизельного поезда не пострадали. Однако оба транспортных средства получили повреждения“, — сказала Delfi пресс-секретарь полиции Керли Вирк. „Дальнейшее урегулирование инцидента будет осуществляться через страховую компанию“.

Компания Elron сообщила, что рейс № 375 Таллинн - Тюри (18:37 - 19:36) задерживается из-за железнодорожной аварии, произошедшей между станциями Таллинн и Таллинн-Вяйке. „Точное время задержки пока неизвестно. Поезд сможет продолжить движение, как только полиция/спасатели дадут на это разрешение“, — отметила компания-оператор пассажирских поездов. „Мы ищем альтернативный транспорт“.

Поезда в южном направлении следуют в Рапла, Тюри и Вильянди. „Из-за происшествия возможны изменения в расписании отправлений и прибытий поездов. Оперативную информацию об изменениях в расписании можно получить на сайте elron.ee или по бесплатному телефону 616 0245“, — добавила компания Elron.