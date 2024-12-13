„Мы видим, что происходит в странах Прибалтики. Мы недавно проводили медиафорум. То, что рассказывают наши соотечественники, коллеги: за то, что бабушка посмотрит русское телевидение в Эстонии - штраф 700 евро. А если специалиста за руку поймают, который ей это телевидение настроил - тюрьма. И один такой человек уже арестован. Конечно, нашим людям там не комфортно. Русский никогда нигде не был человеком второго сорта, и никогда не будет, поэтому мы создали центр „Соотечественник“. Уже более 500 человек к нам переехало“, - сказал Ведерников. Однако данная информация оказалась ложной. На самом деле ни штрaфа, ни иного наказания за просмотр российских телеканалов в Эстонии не предусмотрено.