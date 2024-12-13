Российские СМИ сообщили, что штраф за просмотр российского ТВ в Эстонии составляет €700. TTJA и МВД прокомментировали это заявление
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе прямой линии с жителями региона в региональном эфире телеканала „Россия-24“ заявил, что штраф за просмотр российского телевидения в Эстонии составляет порядка €700. Министерство внутренних дел ЭР и Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) опровергли эту информацию, сообщил Rus.err.ee.
Ведерников рассказывал о поддержке проживающих за рубежом россиян и сообщил, что в Псковскую область переехали соотечественники из Туркменистана и стран Балтии. В ходе своего выступления губернатор Псковской области заявил, что россиянам „не комфортно“ жить за рубежом:
„Мы видим, что происходит в странах Прибалтики. Мы недавно проводили медиафорум. То, что рассказывают наши соотечественники, коллеги: за то, что бабушка посмотрит русское телевидение в Эстонии - штраф 700 евро. А если специалиста за руку поймают, который ей это телевидение настроил - тюрьма. И один такой человек уже арестован. Конечно, нашим людям там не комфортно. Русский никогда нигде не был человеком второго сорта, и никогда не будет, поэтому мы создали центр „Соотечественник“. Уже более 500 человек к нам переехало“, - сказал Ведерников. Однако данная информация оказалась ложной. На самом деле ни штрaфа, ни иного наказания за просмотр российских телеканалов в Эстонии не предусмотрено.
„Штраф за просмотр таких каналов не предусмотрен, однако уголовной ответственностью наказывается предоставление доступа к санкционированным телеканалам потребителям. За это может быть назначен денежный штраф или лишение свободы сроком до пяти лет“, – сообщила пресс-служба МВД порталу Rus.ERR.
„С нашей стороны подтверждаем, что в Эстонии не предусмотрено наказание за просмотр российских телеканалов. Однако предоставление доступа к санкционированным телеканалам потребителям является уголовным преступлением. Расследованием таких преступлений занимается Полиция безопасности (КаПо)“, – сообщили в TTJA.
Как уточнили в ведомстве, в общей сложности в Эстонии заблокировано 74 российских телеканала.