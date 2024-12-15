Новости Эстонии
15.12.2024, 08:20

Депутаты EKRE в Рийгикогу провоцировали министра обороны: что известно эстонской разведке о войне?

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Министр обороны Ханно Певкур (на фото) ответил на вопросы депутатов EKRE о возможной угрозе войны в Европе и позиции Эстонии.
Министр обороны Ханно Певкур (на фото) ответил на вопросы депутатов EKRE о возможной угрозе войны в Европе и позиции Эстонии.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

В Рийгикогу разгорелась оживлённая дискуссия о возможных перспективах крупного военного конфликта в Европе. Депутаты партии EKRE обратились к министру обороны Ханно Певкуру (Партия реформ) с требованием разъяснить, существует ли угроза, что война затронет Эстонию. Певкур призвал граждан встречать Рождество со спокойным сердцем.

Обращаясь к Певкуру, депутат Март Хельме (EKRE) начал с того, что бывший канцлер Министерства обороны Кусти Сальм в интервью Bloomberg заявил, что Европу может ожидать военный конфликт или война, гораздо масштабнее текущей войны в Украине.

В частности, Хельме, ссылаясь на слова Сальма, отметил, что тот заявил о необходимости для Эстонии развивать собственную военную и оружейную промышленность, поскольку оружие потребуется в любом случае, если учитывать такую перспективу.

„Мой вопрос: это какая-то фантазия господина Сальма, или у правительства всё же есть информация о том, что в Европе может разразиться большая война?“ - спросил Март Хельме.

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