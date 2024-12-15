Депутаты EKRE в Рийгикогу провоцировали министра обороны: что известно эстонской разведке о войне?(38)
В Рийгикогу разгорелась оживлённая дискуссия о возможных перспективах крупного военного конфликта в Европе. Депутаты партии EKRE обратились к министру обороны Ханно Певкуру (Партия реформ) с требованием разъяснить, существует ли угроза, что война затронет Эстонию. Певкур призвал граждан встречать Рождество со спокойным сердцем.
Обращаясь к Певкуру, депутат Март Хельме (EKRE) начал с того, что бывший канцлер Министерства обороны Кусти Сальм в интервью Bloomberg заявил, что Европу может ожидать военный конфликт или война, гораздо масштабнее текущей войны в Украине.
В частности, Хельме, ссылаясь на слова Сальма, отметил, что тот заявил о необходимости для Эстонии развивать собственную военную и оружейную промышленность, поскольку оружие потребуется в любом случае, если учитывать такую перспективу.