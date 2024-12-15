Депутаты EKRE в Рийгикогу провоцировали министра обороны: что известно эстонской разведке о войне?

Обращаясь к Певкуру, депутат Март Хельме (EKRE) начал с того, что бывший канцлер Министерства обороны Кусти Сальм в интервью Bloomberg заявил, что Европу может ожидать военный конфликт или война, гораздо масштабнее текущей войны в Украине.

В частности, Хельме, ссылаясь на слова Сальма, отметил, что тот заявил о необходимости для Эстонии развивать собственную военную и оружейную промышленность, поскольку оружие потребуется в любом случае, если учитывать такую перспективу.

„Мой вопрос: это какая-то фантазия господина Сальма, или у правительства всё же есть информация о том, что в Европе может разразиться большая война?“ - спросил Март Хельме.

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