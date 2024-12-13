ЧП и криминал
13.12.2024, 18:42

Поверили еще раз: эстонский суд вновь освободил „звезду телеэфира“ по УДО

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Теэт Мяртман участвовал в заседании суда по видеосвязи
Теэт Мяртман участвовал в заседании суда по видеосвязи
ФОТО: Karoliina Vasli

Харьюский уездный суд принял решение об условно-досрочном освобождении Теэта Мяртмана (38) из мест лишения свободы. Ранее освобождение Мяртмана по УДО поддержали также Таллиннская тюрьма и прокуратура.

Теэт и его брат-близнец получили известность на всю Эстонию в 2010 году, когда о них рассказали в телепрограмме „Võsareporter“ на Kanal 2. Тогда молодые люди носили фамилию Кяэпа. Чтобы поймать братьев, их наняли укладывать в один двор брусчатку. Но неожиданно появился не доверчивый клиент, а работники, которых братья обвели вокруг пальца ранее.

Теэт Мяртман отбывает уже свой четвертый тюремный срок. Суд обсудил вопрос его условно-досрочного освобождения на своем заседании на прошлой неделе, и в пятницу (13.12) огласил свое положительное решение.

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