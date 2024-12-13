ФОТО | На Таллиннской окружной дороге произошли две аварии, движение нарушено

По данным Транспортного департамента, из-за аварии на развязке Саку (в направлении Кейла) отрезок Таллиннской окружной дороги между Луйге и Саку закрыт — по информации полиции, там столкнулись два грузовика и автобус. Никто из людей не пострадал. Участникам дорожного движения рекомендуется избегать участка Таллиннской окружной дороги между Юри и Саку.

Кроме того, на другом участке Таллиннской окружной дороги в селе Куртна (волость Раэ) автомобиль Lexus, за рулем которого находился 53-летний мужчина, врезался в дорожное ограждение. Полиция выяснила, что водитель был трезв и имеет водительские права. Травм он не получил. С данным случаем далее будет разбираться страховщик.

Дорожные условия

Во второй половине дня в Эстонии дорожное покрытие в основном сухое или влажное в местах обработки солью, но в Харьюмаа из-за снегопада дороги будут заснеженными. Температура воздуха во внутренних районах страны от 0 до 4 градусов мороза, на островах и в Западной Эстонии - от 0 до +3 градусов.

Предупреждение

Согласно прогнозу синоптиков, осадки в виде снега и мокрого снега вечером будут во второй половине дня распространятся из Харьюмаа по всей Эстонии. Вечером, начиная с островов осадки перейдут в дождь и в течение ночи будут переходить в дождь далее по Эстонии в восточном направлении.

Несмотря на повышение температуры воздуха, показатели термометра будут оставаться ниже нуля, на дорогах вечером и ночью опасность обледенения — дороги могут быть скользкими!

Водителям рекомендуется быть внимательными, избегать резких маневров, выбирать скорость движения и стиль вождения соответственно погодным условиям.

Безопасность на дороге зависит от каждого участника

Департамент полиции и погранохраны настоятельно напоминает всем водителям о важности соблюдения правил дорожного движения. Безопасность на дороге зависит от каждого участника, и даже незначительное нарушение может привести к серьезным последствиям.

Как обеспечить безопасность за рулем?